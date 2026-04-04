Ніякого "Добрий день". Як правильно вітатись українською на Вербну неділю

Вже у неділю, 5 квітня, православні українці та греко-католики відзначатимуть Вербну неділю. В цей день прийнято не тільки відвідувати службу та святи вербу, а й по-особливому вітатись.

Зауважимо, що 5 квітня римо-католики та протестанти святкують Великдень.

Як вітатись на Вербну неділю

В цей день не слід говорити звичні "Добрий день" чи "Добрий ранок", адже Вербна неділя — одне з великих церковних свят. Віряни вітають зазвичай "Слава Ісусу Христу!" У відповідь треба казати "Навіки слава!", "Слава навіки!", "Навіки-віків! Амінь", "Слава навіки Богу!"

Окрім того, є й традиційне народне привітання, яке супроводжується легеньким "побиттям" освяченою вербою. Вважається, що така дія дарує людині добру вдачу та захищає її. В такому разі слід казати: "Не я б’ю – верба б’є! За тиждень Великдень!"

Зауважимо, що на заході України цими слова зустрічають усіх людей в Вербну неділю. В українському фольклорі можна зустріти й більш довші варіанти вітання, зокрема:

Не я б'ю, лоза б'є, лоза б'є – не заб'є. Від нині за тиждень буде Великдень" (галицьке вітання).

Не я б'ю, верба б'є! Будь величний, як верба, здоровий як вода, багатий як земля.

Не я б'ю, лоза б'є, лоза б'є – не заб'є, від нині за тиждень буде Великдень. Будь здоровий як вода, багатий, як земля, а красний як тая паска, бо в ній Божа ласка.

