Не только "Христос Воскрес!"? Как здороваются украинцы на Пасху в разных регионах

В Украине в этом году Пасху греко-католики и православные будут праздновать 12 апреля. Многие знают, что в этот день принято по-особому здороваться. Интересно, что это приветствие может отличаться в зависимости от региона.

"Телеграф" расскажет, как здороваются на Пасху украинцы в разных регионах. Заметим, что существует универсальное поздравление, которое поймут в большинстве областей.

На Пасху всем принято говорить "Христос Воскрес!", а отвечать следует "Воистину Воскрес!". Интересно, что на западе страны, особенно в маленьких городах или селах, от самой вечерней службы в канун праздника и еще несколько дней люди говорят "Христос Воскрес!". Так здороваются не только со знакомыми, но и со всеми, кого встречают по дороге в церковь или домой.

Пасхальная корзина. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

На востоке и в центре Украины такой традиции практически нет, но здесь можно услышать и несколько видоизмененное традиционное поздравление. В частности, на "Христос Воскрес!" иногда отвечают "Действительно Воскрес!". Также часто можно услышать поздравление "С Пасхой!". Хотя подавляющее большинство людей пытаются придерживаться традиционных фраз.

К слову, местами в западных областях еще можно услышать вариант "Христос Воскрес из мертвых!". На него также следует отвечать "Воистину Воскрес!".

