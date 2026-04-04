Погода сделает исключение для Харькова: в городе будут идти дожди до и после Вербного воскресенья

Суббота пройдет под осадками, но уже в воскресенье небо над городом разъяснится

В Харькове в начале апреля ожидается переменная весенняя погода с колебаниями температур и дождями. Но уже на праздник Вербного воскресенья выглянет солнышко.

Однако уже с понедельника синоптическая ситуация усугубится. Прогноз погоды дали в "Sinoptik".

В субботу, 4 апреля, синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Температура воздуха ночью опустится до +9 С°, а днем поднимется до +16 С°. Погода остается относительно комфортной, но днем пройдет мелкий дождь.

На следующий день, 5 апреля, в городе будет ясно. После ночных +7 °С дневная температура будет составлять около +14 °С. Это будет самый приятный день выходных: без осадков, с ясным небом и умеренным весенним теплом.

А уже 6 апреля синоптическая ситуация снова испортится. Вечером ожидается дождь, но еще больше потеплеет — температура ночью составит около +7 С°, а днем поднимется до +17 С°.

Будет ли идти дождь на Вербное воскресенье. Фото: Sinoptik

В то же время "Телеграф" писал о погоде в Харькове на Пасху. В субботу и воскресенье, 11-12 апреля, будет облачно, но без осадков. Температура буде достаточно высокой, как для апреля: днем +12…+13 °C, ночью +2…+4 °C.

Погода в Харькове до Пасхи. Фото: Мeteofor

