Скользкий и имеет необычно красивый окрас: где в Украине можно встретить этого красавца (фото)

Его не часто встретишь среди каменных джунглей

В Украине заметили необычного брюхоногого. Речь идет за голубую улитку, которая поражает своим ярким окрасом.

Фотографии появились в социальной сети Threads. Там показали, как он выглядит.

На опубликованных кадрах видна большая улитка, тело которой имеет глубокий насыщенно-синий или даже фиолетово-черный оттенок. Его кожа покрыта характерными продольными морщинами, а передняя часть (мантия) выглядит гладкой и бархатной. На фоне серых камней и зеленого мха в лесу такое существо выглядит действительно экзотично, как персонаж из фантастического фильма.

Что известно об этом красавце

Это сине-черная улитка (лат. Bielzia coerulans ), которая является эндемиком Карпат. Это означает, что в дикой природе он встречается только на территории Карпатской горной системы (Украина, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия).

Как выглядит сине-черная улитка. Фото — Andrii Levchuk

Его можно встретить во влажных хвойных, лиственных и смешанных лесах Карпат на высоте 2000 метров. Он любит прятаться под корой старых деревьев, в пнях или в лесной подстилке. Интересно, что молодые особи обычно имеют невзрачный бурый или желтоватый цвет, а свой знаменитый ярко-синий или бирюзовый цвет они приобретают только во взрослом возрасте. Длина тела взрослой улитки может достигать 10–14 сантиметров.

Рацион синей улитки состоит преимущественно из грибов, лишайников, а также разлагающихся растительных остатков. Иногда он может употреблять в пищу и другие мелкие организмы. Это существо наиболее активно ночью или после дождя, когда влажность воздуха высока, что позволяет ему свободно передвигаться по лесу, не рискуя высохнуть.

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