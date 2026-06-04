"Искать болячки не должны": в ТЦК развенчали главный миф о ВВК

Медики смотрят документы и дают свою оценку

У некоторых мобилизованных украинцев сложилось ложное представление о ВВК (Военно-врачебная комиссия). Многие считают, что врачи там обязаны выявить их болезни и не отправить служить, однако на самом деле это не является их задачей.

Об этом в комментарии изданию Texty рассказал один из военнослужащих ТЦК. По его словам, врачи ВВК смотрят, есть ли у человека оформленные в Helsi (система, где фиксируются все приемы у врача, диагнозы, анализы) визиты к врачам, какие у него диагнозы, состоит ли на учете (алко, нарко, психо), имеет ли инвалидность и так далее.

Сотрудник ТЦК объясняет, что ВВК не должна "искать болячки".

"У них и нет подобных возможностей. Они смотрят документы и дают свою оценку. Бывает, человек говорит, что у него хроническая болезнь, употребляет лекарства, но не знает, как они называются. Или не был в больнице уже больше 10 лет. Или говорит, что не помнит, к какому врачу ходит", – объясняет военнослужащий.

Напомним, ранее мы писали о том, как может измениться мобилизация и исчезнут ли ТЦК с улиц.