Погода зробить виняток для Харкова: у місті йтимуть дощі до та після Вербної неділі
Субота пройде під опадами, але вже у неділю небо над містом роз'ясниться
У Харкові на початку квітня очікується мінлива весняна погода з коливанням температур і дощами. Аже вже на свято Вербної неділі вигляне сонечко.
Однак вже з понеділка синоптична ситуація погіршиться. Прогноз погоди дали у "Sinoptik".
У суботу, 4 квітня, синоптики прогнозують хмарність із проясненнями. Температура повітря вночі опуститься до +9 С°, а вдень підніметься до +16 С°. Погода залишатиметься відносно комфортною, але удень пройде дрібний дощ.
Наступного дня, 5 квітня, у місті буде ясно. Після нічних +7 С° денна температура становитиме близько +14 С°. Це буде найприємніший день вихідних: без опадів, із ясним небом і помірним весняним теплом.
А вже 6 квітня синоптична ситуація знову зіпсується. Ввечері очікується дощ, але ще більше потепліє — температура вночі становитиме близько +7 С°, а вдень підніметься до +17 С°.
Водночас "Телеграф" писав про погоду у Харкові на Великдень. У суботу та неділю, 11-12 квітня, буде хмарно, але без опадів. Температура буде досить високою як для квітня: вдень +12…+13°C, вночі +2…+4°C.
