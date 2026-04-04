Може навіть вбити? Як виглядає отруйний жук, якого помітили в Україні (фото)

Чіпати цей вид не можна

У Запоріжжі місцеві побачили небезпечну комаху. Жук має чорну спинку та довгі лапки.

Про це повідомляють місцеві канали. Зазначається, що йдеться про майку звичайну.

"Отруйних жуків вже помітили у Запоріжжі", — йдеться у повідомленні.

У Запоріжжі помітили отруйного жука

На фото видно чорного середнього розміру жука. Чіпати таких комах не можна, адже, коли їм загрожує небезпека, вони виділяють маслянисту рідину, яка містить отруйну речовину. При потраплянні на шкіру вона викликає сильні й дуже болючі опіки.

Що відомо про отруйного жука

Майка звичайна (Meloe proscarabaeus) — жук з родини наривників. У цього виду відсутні крила, надкрила вкорочені, ззаду розходяться. Жук чорного або темно-синього кольору з металевим відливом, з м'яким тілом без задніх крил і з редукованими надкрилами.

Самки мають велике, товсте черевце. Тіло незграбне, м'ясисте, лише частково прикрите надкрилами. Довжина тіла від 10 до 35 мм. Коли цим комахам загрожує небезпека, вони виділяють зі зчленувань тіла маслянисту, неприємно пахнучу рідину.

Майка звичайна — це отруйний жук. Одна комаха містить смертельну для людини дозу подразника кантаридина. Зустрічаються ці жуки в Європі, від сходу до Центральної Азії. Вони живуть у піщаних і відкритих місцях. В Німеччині занесені до Червоного списку зникаючих видів.

