Алкогольный магнат Черняк имеет уникальную коллекцию часов. Какая их стоимость (фото)

Татьяна Крутякова
Украинский олигарх сколотил состояние на водке Новость обновлена 06 апреля 2026, 11:01
Среди украинских бизнесменов, имеющих немалую коллекцию брендовых часов, выделяется и владелец "Хортицы" Евгений Черняк. Он имеет не только известные Rolex.

Об этом рассказал блоггер cats_and_watches в Threads. По его словам, на публичных фото Черняка часов на сумму свыше €450.000, то есть 2,2 млн грн.

Среди самых известных выделяются Audemars Piguet Royal Oak Flying Tourbillon свыше €200.000. Эти часы производит швейцарская компания. Их модели оснащены автоматическими калибрами, диаметром 41 мм или 38.5 мм, золотым или титановым корпусом с ювелирной отделкой.

Черняк с часами Audemars Piguet Royal Oak Flying Tourbillon. Фото: cats_and_watches

Также в коллекции Черняка есть классический Patek Philippe Nautilus 5711 свыше €130 тысяч. Речь идет о культовых швейцарских элитных спортивных часах, выпущенных в 2006 году к 30-летию оригинальной модели 1976 года.

Черняк с часами Patek Philippe Nautilus 5711. Фото: cats_and_watches

Владелец "Хортицы" имеет по меньшей мере трое Rolex: две Daytona и GMT-Master II Batgirl за 38, 33 и 21 тысяч евро. Несмотря на довольно низкую цену по сравнению с другими, эти швейцарские часы люкс класса являются всемирным символом статуса, роскоши и высокой точности.

Черняк с часами Rolex Daytona. Фото: cats_and_watches
Черняк с часами Rolex Daytona. Фото: cats_and_watches
Черняк с часами GMT-Master II Batgirl. Фото: cats_and_watches

Что известно о Евгении Черняке

Евгений Александрович — украинский олигарх, получивший в 2023 году подозрение от СБУ. В 2003 году он построил в Запорожье ликероводочный завод, где производили водку "Хортица". К слову, пропускная скорость конвейера ЛВЗ "Хортица" позволяет ежесекундно производить 16 бутылок водки.

По данным Forbes, в 2021 году Черняк занял 19-е место в списке самых богатых украинцев, а его состояние оценили в $470 млн. Однако еще при Викторе Януковиче он уехал в США. Заводы остались в собственности магната, но, несмотря на смену власти, он продолжил жить в Нью-Йорке.

Евгений Черняк
Интересно, что в июле 2023 года российские пропагандистские СМИ сообщили, что в РФ объявлен в розыск украинский бизнесмен Евгений Черняк, обвиняемый в финансировании ВСУ. Однако 29 декабря 2023 г. Служба безопасности Украины объявила подозрение Черняку в финансировании вооруженной агрессии РФ.

