Цены на международные посылки взлетят в космос: сколько придется платить (пример расчета)

В льготном режиме могут оставить лишь некоторые отправления

В Украине могут сильно подорожать международные посылки. Соответствующие законопроекты о новых правилах налогообложения уже лежать в Раде и являются условием от МВФ (Международный валютный фонд) для продолжения финансирования.

Об этом пишет "РБК-Украина". В статье отмечается, что главным условием для успешного пересмотра программы является принятие законопроекта о налогообложении всех посылок, независимо от их стоимости.

Справка: сейчас НДС и пошлина не взимаются с отправлений стоимостью ниже 150 евро. Пока что законопроект не принят (голосование запланировано на 26 мая, но на данный момент голосов для его поддержки не хватает). При этом, даже если за документ проголосуют, новые правила заработают только с 1 января 2027 года.

Согласованным с МВФ документом предлагается в льготном режиме оставить некоммерческие посылки стоимостью до 45 евро. Для них не будет ни НДС ни пошлины.

Сколько будут стоить международные посылки:

для частных посылок до 45 евро – сохранение льготы;

для других посылок до 150 евро – НДС 20%;

свыше 150 евро – НДС и пошлина 10% на сумму превышения.

Пример: если покупатель заказал товара на 100 евро, то ему придется уплатить еще 20 евро налога (итоговая стоимость посылки 120 евро). А если сумма заказа, например, составляет уже 200 евро, то покупателю придется заплатить уже 45 евро налога (НДС+пошлина).

