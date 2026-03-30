В "Сильпо" начали продавать готовый шашлык на мангале? Цена кусается (фото)

Цена приготовленного мяса значительно отличается от сырой

В соцсетях появились фотографии, на которых возле супермаркета "Сильпо", вероятно, прямо в жилом районе Киева готовят шашлык на мангале. На снимках также можно заметить ценники, которые могут удивить.

В частности, на фото в посте пользователя в Threads указано, что шашлык из свинины стоит 699 гривен за килограмм, а курицы — 549 гривен за килограмм.

В комментариях под сообщением пользователи предположили, что мангальную зону открыли, по словам украинцев, в столице Украины в районе проспекта Свободы, на месте, где раньше работал "Континент".

Журналисты "Телеграфа" решили сравнить эти цены со стоимостью сырого и маринованного мяса в магазинах. Так, сырая свинина для шашлыка стоит примерно 276 гривен за килограмм, а курица — от 120 до 189 гривен за килограмм в зависимости от части туши.

Что касается уже подготовленного маринованного мяса, то цены также значительно ниже: свиной шашлык может стоить от 209 до 423 гривен за килограмм в зависимости от вида и рецептуры. Самые дорогие варианты — это маринованный ошеек, тогда как более доступные позиции остаются в пределах 200-300 гривен за килограмм.

