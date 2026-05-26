Высказывание о радуге, где есть охотник и фазан: как перевести его на украинский

Threads взорвался креативом

В соцсети Threads появился простой, на первый взгляд, вопрос о переводе известного мнемонического изречения "Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан", но он неожиданно превратился в волну креатива. Пользователи стали предлагать десятки вариантов.

Пост украинца в соцсети под ником "stratienko.ua" вызвал оживленное обсуждение и пользователи начали предлагать собственные творческие варианты, пытаясь сохранить ритм и буквы.

Среди вариантов в комментариях можно встретить следующие:

"Чепурний Пузатий Жук З’їв Барвистий Свіжий Фрукт";

"Чапля Осінь Жде Завзято, Буде Сани Фарбувати";

"Чому Пан Жабу Зʼїв? Бо Сам Француз";

"Чекав Обіду Журналіст, З’їв Бутерброд, Став Футболіст".

Также пользователи делились более поэтическими версиями:

"Чапля Одягла Жупан, За Болотом Сів Фазан";

"Чапля Пообіцяла Журавлю Зловити Багато Смачної Форелі";

"Чарівниця Осінь Жовтень Запросила Бабин Сад Фарбувати";

"Чарівний Олень Жваво Збирав Букети Синіх Фіалок";

В то же время есть официальный вариант перевода —"Чому Пінгвіни Живуть Зимою Без Своїх Фантазій", как написали в "Язык ДНК нации".

