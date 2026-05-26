Высказывание о радуге, где есть охотник и фазан: как перевести его на украинский
Threads взорвался креативом
В соцсети Threads появился простой, на первый взгляд, вопрос о переводе известного мнемонического изречения "Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан", но он неожиданно превратился в волну креатива. Пользователи стали предлагать десятки вариантов.
Пост украинца в соцсети под ником "stratienko.ua" вызвал оживленное обсуждение и пользователи начали предлагать собственные творческие варианты, пытаясь сохранить ритм и буквы.
Среди вариантов в комментариях можно встретить следующие:
- "Чепурний Пузатий Жук З’їв Барвистий Свіжий Фрукт";
- "Чапля Осінь Жде Завзято, Буде Сани Фарбувати";
- "Чому Пан Жабу Зʼїв? Бо Сам Француз";
- "Чекав Обіду Журналіст, З’їв Бутерброд, Став Футболіст".
Также пользователи делились более поэтическими версиями:
- "Чапля Одягла Жупан, За Болотом Сів Фазан";
- "Чапля Пообіцяла Журавлю Зловити Багато Смачної Форелі";
- "Чарівниця Осінь Жовтень Запросила Бабин Сад Фарбувати";
- "Чарівний Олень Жваво Збирав Букети Синіх Фіалок";
В то же время есть официальный вариант перевода —"Чому Пінгвіни Живуть Зимою Без Своїх Фантазій", как написали в "Язык ДНК нации".
