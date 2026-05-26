Укр

Высказывание о радуге, где есть охотник и фазан: как перевести его на украинский

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Как украинцы перевели выражение о цветах Новость обновлена 26 мая 2026, 16:41
Как украинцы перевели выражение о цветах. Фото Коллаж "Телеграфа"

Threads взорвался креативом

В соцсети Threads появился простой, на первый взгляд, вопрос о переводе известного мнемонического изречения "Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан", но он неожиданно превратился в волну креатива. Пользователи стали предлагать десятки вариантов.

Пост украинца в соцсети под ником "stratienko.ua" вызвал оживленное обсуждение и пользователи начали предлагать собственные творческие варианты, пытаясь сохранить ритм и буквы.

Посмотреть в Threads

Среди вариантов в комментариях можно встретить следующие:

  • "Чепурний Пузатий Жук З’їв Барвистий Свіжий Фрукт";
  • "Чапля Осінь Жде Завзято, Буде Сани Фарбувати";
  • "Чому Пан Жабу Зʼїв? Бо Сам Француз";
  • "Чекав Обіду Журналіст, З’їв Бутерброд, Став Футболіст".
Как по-украински сказать "Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан"
Пользователи создают креативные языковые варианты
Как по-украински сказать "Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан"
Украинцы фантазируют над переводом мнемоники

Также пользователи делились более поэтическими версиями:

  • "Чапля Одягла Жупан, За Болотом Сів Фазан";
  • "Чапля Пообіцяла Журавлю Зловити Багато Смачної Форелі";
  • "Чарівниця Осінь Жовтень Запросила Бабин Сад Фарбувати";
  • "Чарівний Олень Жваво Збирав Букети Синіх Фіалок";

В то же время есть официальный вариант перевода —"Чому Пінгвіни Живуть Зимою Без Своїх Фантазій", как написали в "Язык ДНК нации".

Как по-украински сказать "Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан"
Украинский вариант известного русского изречения

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на самом деле означает "трясця твоїй матері".

Теги:
#Украинский язык #Радуга #Фраза