Рус

Алкогольний магнат Черняк має унікальну колекцію годинників. Яка їхня вартість (фото)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Український олігарх сколотив статки на горілці Новина оновлена 06 квітня 2026, 11:01
У 2023 він отримав підозру від СБУ

Серед українських бізнесменів, які мають чималу колекцію брендових годинників, виділяється й власник "Хортиці" Євгеній Черняк. Він має не тільки відомі Rolex.

Про це розповів блогер cats_and_watches у Threads. За його словами, на публічних фото Черняка годинників на суму понад €450.000, тобто 2,2 млн грн.

Серед найвідоміших виділяються Audemars Piguet Royal Oak Flying Tourbillon за понад €200.000. Ці годинники виробляє швейцарська компанія. Їхні моделі оснащені автоматичними калібрами, мають діаметр 41 мм або 38.5 мм, золотий чи титановий корпус з ювелірним оздобленням.

Черняк з годинником Audemars Piguet Royal Oak Flying Tourbillon. Фото: cats_and_watches

Також в колекції Черняка є класичний Patek Philippe Nautilus 5711 за понад €130 тисяч. Йдеться про культовий швейцарський елітний спортивний годинник, випущений у 2006 році до 30-річчя оригінальної моделі 1976 року.

Черняк з годинником Patek Philippe Nautilus 5711. Фото: cats_and_watches

Власник "Хортиці" має щонайменше три Rolex: дві Daytona і GMT-Master II Batgirl за 38, 33 та 21 тисячу євро. Попри досить низьку ціну у порівнянні з іншими, ці швейцарські годинники класу люкс є всесвітнім символом статусу, розкоші та високої точності.

Черняк з годинником Rolex Daytona. Фото: cats_and_watches
Черняк з годинником Rolex Daytona. Фото: cats_and_watches
Черняк з годинником GMT-Master II Batgirl. Фото: cats_and_watches

Що відомо про Євгенія Черняка

Євгеній Александрович — український олігарх, який отримав у 2023 році підозру від СБУ. У 2003 році він збудував у Запоріжжі лікеро-горілчаний завод, де виготовляли горілку "Хортиця". До слова, пропускна швидкість конвеєра ЛГЗ "Хортиця" дозволяє щосекунди виробляти 16 пляшок оковитої.

За даними Forbes, у 2021 році Черняк посів 19-те місце в списку найбагатших українців, а його статки оцінили в $470 млн. Однак ще за часів Віктора Януковича виїхав до США. Заводи залишились у власності магната, та, попри зміну влади, він продовжив жити в Нью-Йорку.

Цікаво, що у липні 2023 року російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що у РФ оголошений в розшук український бізнесмен Євгеній Черняк, якого звинувачують у фінансуванні ЗСУ. Однак 29 грудня 2023 року Служба безпеки України оголосила підозру Черняку у фінансуванні збройної агресії РФ.

Теги:
#Колекція #Хортиця #Годинник