Алкогольний магнат Черняк має унікальну колекцію годинників. Яка їхня вартість (фото)

Серед українських бізнесменів, які мають чималу колекцію брендових годинників, виділяється й власник "Хортиці" Євгеній Черняк. Він має не тільки відомі Rolex.

Про це розповів блогер cats_and_watches у Threads. За його словами, на публічних фото Черняка годинників на суму понад €450.000, тобто 2,2 млн грн.

Серед найвідоміших виділяються Audemars Piguet Royal Oak Flying Tourbillon за понад €200.000. Ці годинники виробляє швейцарська компанія. Їхні моделі оснащені автоматичними калібрами, мають діаметр 41 мм або 38.5 мм, золотий чи титановий корпус з ювелірним оздобленням.

Черняк з годинником Audemars Piguet Royal Oak Flying Tourbillon. Фото: cats_and_watches

Також в колекції Черняка є класичний Patek Philippe Nautilus 5711 за понад €130 тисяч. Йдеться про культовий швейцарський елітний спортивний годинник, випущений у 2006 році до 30-річчя оригінальної моделі 1976 року.

Черняк з годинником Patek Philippe Nautilus 5711. Фото: cats_and_watches

Власник "Хортиці" має щонайменше три Rolex: дві Daytona і GMT-Master II Batgirl за 38, 33 та 21 тисячу євро. Попри досить низьку ціну у порівнянні з іншими, ці швейцарські годинники класу люкс є всесвітнім символом статусу, розкоші та високої точності.

Черняк з годинником Rolex Daytona. Фото: cats_and_watches

Черняк з годинником GMT-Master II Batgirl. Фото: cats_and_watches

Що відомо про Євгенія Черняка

Євгеній Александрович — український олігарх, який отримав у 2023 році підозру від СБУ. У 2003 році він збудував у Запоріжжі лікеро-горілчаний завод, де виготовляли горілку "Хортиця". До слова, пропускна швидкість конвеєра ЛГЗ "Хортиця" дозволяє щосекунди виробляти 16 пляшок оковитої.

За даними Forbes, у 2021 році Черняк посів 19-те місце в списку найбагатших українців, а його статки оцінили в $470 млн. Однак ще за часів Віктора Януковича виїхав до США. Заводи залишились у власності магната, та, попри зміну влади, він продовжив жити в Нью-Йорку.

Євгеній Черняк

Цікаво, що у липні 2023 року російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що у РФ оголошений в розшук український бізнесмен Євгеній Черняк, якого звинувачують у фінансуванні ЗСУ. Однак 29 грудня 2023 року Служба безпеки України оголосила підозру Черняку у фінансуванні збройної агресії РФ.

