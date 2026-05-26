Дешевле выбросить, чем отдать. Что не так с бесплатной раздачей продуктов в "АТБ" и не только

Ежегодно в Украине утилизируется 2,7 млн тонн продовольствия

В Украине будет достаточно проблематично ввести систему "zero waste" (ноль отходов) для супермаркетов, в том числе и "АТБ". Ведь магазинам гораздо выгоднее выбрасывать товар в мусор, чем участвовать в благотворительности.

Об этом рассказала кандидат юридических наук, управляющая Адвокатским бюро "Анны Даниэль" Анна Даниэль. По ее словам, главный нормативный барьер кроется в Налоговом кодексе Украины.

"По состоянию на сегодняшний день бесплатная передача товаров благотворительным фондам приравнивается к их продаже для целей налогообложения НДС. Если супермаркет просто так отдаст колбасу или хлеб, он будет вынужден начислить компенсирующие налоговые обязательства и заплатить НДС в бюджет за то, что сделал доброе дело", — отмечает адвокат.

Она говорит, что только при условии, что в Налоговый кодекс внесут изменения, которые освободят такие операции от НДС и позволят включать расходы в состав валовых расходов, тогда "zero waste" может заработать в Украине. Ведь магазинам дешевле выбрасывать и списывать продукты, чем заниматься благотворительностью и платить за нее налоги.

Адвокат отмечает, что сначала государство должно обеспечить супермаркетам так называемую налоговую амнистию для благотворительности, а уже потом вводить санкции за несоблюдение новых требований. Если будет наоборот, система не будет работать полностью и должным образом.

