Вам повезло, если найдете на Wi-Fi роутере этот разъем: почему он может стать "сокровищем"

Обычно пользователи даже не догадываются о дополнительных функциях

Некоторое современные Wi-Fi роутеры оснащены USB-портами. И эта деталь, которую многие упускают из виду, может быть удивительно полезной.

Об этом пишет Femcafe. Как отмечают журналисты, большинство людей не обращают внимание на свой Wi-Fi роутер до тех пор, пока не перестанет работать интернет. Обычно это устройство стоит где-нибудь в углу и взаимодействие с ним заканчивается на кнопке "перезагрузить".

Однако многие современные роутеры способны на гораздо большее, чем просто раздавать интернет. С помощью USB-порта роутер можно практически превратить в домашний мини-хаб, который можно использовать для всего: от обмена файлами до хранения медиафайлов и даже совместного использования принтера.

Роутер с USB. Фото - maxnet

"Некоторые роутеры даже могут функционировать как медиасервер. Это означает, что вы можете получать доступ к фильмам, музыке или фотографиям на подключенном диске со своего смарт-телевизора. Другими словами, старый внешний жесткий диск может внезапно превратиться в вашу собственную мини-систему потокового вещания", — говорится в статье.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети стал популярным очень простой, но одновременно странный домашний лайфхак, обещающий существенно улучшить сигнал беспроводного интернета и навсегда избавиться от "мертвых зон" в доме.