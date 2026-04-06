"Нельзя недооценивать зло", – соучредитель "Генерала Черешни" Ярослав Гришин о книге "Залізні мечі"

В столичном "Книголенде" презентовали книгу израильского историка Михаэля Бар-Зохара "Залізні мечі, Зранені серця", рассказывающую об ответе Израиля на террористическое нападение ХАМАС 7 октября 2023 года.

Новинка от издательства "Наш Формат" вышла при поддержке ведущего украинского производителя дронов "Генерал Черешня".

Соучредитель компании Ярослав Гришин во время презентации пояснил, что данная книга сейчас чрезвычайно актуальна для Украины: "Она о том, что нельзя недооценивать зло как таковое. Нужно быть постоянно готовым и всесторонне развитым, чтобы защитить себя от тотального уничтожения".

В свою очередь, председатель Наблюдательного совета defense-tech компании Григорий Шверк напомнил легендарные слова Голды Меир: "Мы хотим жить, они хотят нас убить. Это оставляет мало места для компромисса".

Президент Еврейской конфедерации Украины и вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин поблагодарил за содействие в выходе книги и выразил надежду, что дроны "Генерала Черешни" будут помогать бороться с осью зла, протянувшейся от Украины до Ближнего Востока.

Автор книги Михаэль Бар-Зохар присоединился к презентации онлайн и поблагодарил украинских читателей за внимание к его книгам. "Залізні мечі, Зранені серця" – третья работа Бар-Зохана, выпущенная в рамках серии "Еврейская библиотека", основанной Еврейской конфедерацией Украины. Предыдущие работы израильского историка – "Моссад. Самые выдающиеся операции израильской разведки" и "Амазонки Моссада" уже стали бестселлерами.

"Мир восхищается мужеством украинцев. Особенно в условиях, когда помощь обещают, но не оказывают. Поэтому Украине нужно рассчитывать, прежде всего, на себя", – посоветовал Михаэль Бар-Зохар.

По словам заместителя главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрея Юсова, книги из серии "Еврейская библиотека" популярны также в украинском разведсообществе. Полный набор из девяти книг есть у бывшего главы ГУР Кирилла Буданова и у действующего главы спецслужбы Олега Иващенко.

"Новая книга из этой серии очень перекликается с Украиной, поскольку в ней речь идет о военных преступлениях, о преступлениях против человечности, о зверствах и убийствах гражданских граждан. То есть о преступлениях, которые совершают россияне в Украине", – отметил представитель ГУР.

Модерировала известная украинская продюсер и пресс-секретарь ОО Humanity Эстер Вратарева.