"Не можна недооцінювати зло", — співзасновник "Генерала Черешні" Ярослав Гришин про книгу "Залізні мечі"

У столичному "Книголенді" презентували книгу ізраїльського історика Міхаеля Бар-Зохара "Залізні мечі, Зранені серця", що розповідає про відповідь Ізраїлю на терористичний напад ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Новинка від видавництва "Наш Формат" вийшла за підтримки провідного українського виробника дронів "Генерал Черешня".

Співзасновник компанії Ярослав Гришин під час презентації пояснив, що ця книга зараз надзвичайно актуальна для України: "Вона про те, що не можна недооцінювати зло як таке. Треба бути постійно готовими і всебічно розвиненими, щоб захистити себе від тотального знищення".

Своєю чергою, голова Наглядової ради defense-tech компанії Григорій Шверк нагадав легендарні слова Голди Меїр: "Ми хочемо жити, вони хочуть нас убити. Це залишає небагато місця для компромісу".

Президент Єврейської конфедерації України та віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін подякував за сприяння у виході книги та висловив сподівання, що дрони "Генерала Черешні" допомагатимуть боротися з віссю зла, що простягнулася від України до Близького Сходу.

Автор книги Міхаель Бар-Зохар долучився до презентації онлайн і подякував українським читачам за увагу до його книг. "Залізні мечі, Зранені серця" – третя робота Бар-Зохана, випущена в рамках серії "Єврейська бібліотека", заснованої Єврейською конфедерацією України. Попередні роботи ізраїльського історика – "Моссад. Найвидатніші операції ізраїльської розвідки" і "Амазонки Моссаду" – вже стали бестселерами.

"Світ захоплюється мужністю українців. Особливо в умовах, коли допомогу обіцяють, але не надають. Тому Україні треба розраховувати перш за все на себе", – порадив Міхаель Бар-Зохар.

За словами заступника голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова, книги з серії "Єврейська бібліотека" популярні також в українській розвідспільноті. Повний набір з дев’яти книг є у колишнього очільника ГУР Кирила Буданова та у чинного голови спецслужби Олега Іващенка.

"Нова книга з цієї серії дуже перегукується з Україною, оскільки в ній ідеться про воєнні злочини, про злочини проти людяності, про звірства і убивства цивільних громадян. Тобто про злочини, які чинять росіяни в Україні", – зазначив представник ГУР.

Модерувала відома українська продюсерка та речниця ГО Humanity Естер Вратарьова.