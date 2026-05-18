Киев побьет рекорд? Сколько стоит проезд в крупных городах Украины

В разных областных центрах цена проезда колеблется до 30 грн

Стоимость проезда в общественном транспорте в областных центрах Украины заметно отличается в зависимости от региона, типа транспорта и решений местных властей. В 2026 году в некоторых городах одна поездка уже стоит более 20 гривен, тогда как в других тарифы остаются значительно ниже. В то же время новая цена поездок в столице может стать одной из самых дорогих.

Новини.LIVE выяснили, где в Украине сейчас самый дорогой и самый дешевый проезд.

Винница

По состоянию на май 2026 года в городе действуют такие тарифы:

трамваи и троллейбусы — 12 грн;

муниципальные автобусы — 15 грн;

частные маршрутки — 15 грн;

маршруты в пригородные села — 18 грн.

Также обсуждается повышение стоимости проезда до 15-17 грн в электротранспорте и до 18-20 грн в муниципальных автобусах из-за роста цен на топливо, однако окончательное решение пока не принято.

Днепр

Проезд в трамваях, троллейбусах и метро стоит 10 грн, а в автобусах и маршрутках — 20 грн.

С 9 мая 2026 года в городе повысили тарифы на проезд в автобусах и маршрутных такси до 23 гривен. Причиной называют подорожание дизельного топлива.

Житомир

При оплате транспортной картой поездка в электротранспорте стоит 12 грн, банковской картой — 14 грн. Разовый билет с QR-кодом, который можно приобрести в терминалах на остановках, стоит 20 грн.

В автобусах и маршрутках поездка при оплате транспортной или банковской картой обходится в 18 грн.

Запорожье

Стоимость проезда в трамваях, троллейбусах и коммунальных автобусах составляет 15 грн, а в маршрутках частных перевозчиков — 17-18 грн.

Ивано-Франковск

Базовый тариф в коммунальном транспорте составляет 25 грн за поездку. При оплате банковской картой или через QR-код стоимость снижается до 20 грн. Еще дешевле поездка обходится владельцам транспортной карты "Галка".

При этом действует тариф 15 грн с возможностью бесплатной пересадки в течение 30 минут. Для студентов стоимость составляет 12 грн с такой же пересадкой.

Проезд в частных маршрутках стоит 20 грн.

Киев

По состоянию на май 2026 года проезд в коммунальном транспорте столицы — метро, автобусах, трамваях и троллейбусах — стоит 8 грн. Поездка в маршрутке обойдется примерно в 20 грн.

Однако с 15 июля разовый билет на общественный транспорт в Киеве подорожает с 8 до 30 грн. За единый билет придется выложить 60 грн, он будет действовать с неограниченным количеством бесплатных пересадок между любым видом транспорта в течение 90 минут после первой валидации.

Покупка нескольких билетов подразумевает скидки:

1-9 поездок — 30 грн,

10-19 — 28,90 грн,

20-29 — 27,80 грн,

30-39 — 26,60 грн,

40-49 — 25,50 грн,

50 поездок — 25,00 грн.

Краматорск

По данным Новини.LIVE, в Краматорске, который после временной оккупации части Донецкой области фактически выполняет функции областного центра региона, проезд в маршрутках стоит 20 грн.

Город продолжает поддерживать работу базовой инфраструктуры и транспортного сообщения даже в условиях войны.

Кропивницкий

Проезд в троллейбусах стоит 8 грн, в коммунальных автобусах — 10 грн. В частных маршрутках тариф выше — 15 грн.

Луцк

Поездка в троллейбусе стоит 8 грн, для школьников — 4 грн. Проезд в автобусах составляет 18 грн, а для учащихся — 9 грн.

Львов

При оплате наличными поездка в общественном транспорте стоит 25 грн — это один из самых высоких тарифов среди областных центров. При безналичной оплате стоимость ниже — от 17 до 20 грн.

Николаев

Проезд в трамваях и троллейбусах при оплате через QR-код стоит 12 грн, при покупке билета у водителя — 15 грн.

В маршрутках и коммунальных автобусах тариф составляет 18-20 грн, а в отдаленные районы — 20-30 грн.

Одесса

Стоимость проезда составляет 15 грн в трамваях и троллейбусах и 20 грн в маршрутках. Оплатить поездку в электротранспорте можно QR-кодом, банковской картой или наличными.

Полтава

В коммунальных автобусах и троллейбусах проезд стоит 10-12 грн, а в частных маршрутках — 25 грн.

Ровно

Проезд в автобусах и маршрутках стоит 18 грн. В троллейбусах действует дифференцированный тариф: для владельцев транспортной карты — 12 грн, при оплате банковской картой — 13 грн, наличными — 14 грн.

Сумы

Поездка в троллейбусе стоит 8 грн, а в маршрутках — 15 грн.

Тернополь

Стоимость проезда зависит от способа оплаты:

15 грн — при оплате электронной "Социальной картой тернополянина";

17 грн — при оплате неперсонифицированным электронным билетом;

20 грн — при оплате банковской картой, устройством с NFC или разовым билетом.

Ужгород

С 16 апреля в Ужгороде действует временный тариф на проезд в автобусах: 20 грн при безналичной оплате через валидатор, карту или приложение. При оплате наличными у водителя стоимость составляет 23 грн.

Харьков

Проезд в муниципальном транспорте Харькова — метро, трамваях, троллейбусах и автобусах — остается бесплатным. В то же время в частных маршрутках действуют одни из самых высоких тарифов в Украине — 25-30 грн за поездку.

При этом частные маршрутки составляют около 20% транспорта на линиях, остальной транспорт — коммунальный и бесплатный.

Херсон

Поездка в троллейбусе стоит 6 грн — это самый низкий тариф в Украине. В маршрутках проезд обходится в 8 грн. Для школьников с ученическим билетом с 1 сентября по 30 июня действует льготный тариф — 4 грн за поездку.

Хмельницкий

Проезд в троллейбусах стоит 9 грн, а в автобусах и маршрутках — 15 грн.

В Черкассах, Черновцах и Чернигове стоимость проезда в троллейбусах составляет 10 грн, а в автобусах и маршрутках — 20 грн.

Сколько стоит проезд. Инфографика: Новини.LIVE

Сегодня самые высокие цены наблюдаются во Львове, а также в частных маршрутках Харькова. До 30 грн может стоить и билет на автобус в Николаеве (в зависимости от района). В целом в большинстве крупных городов Украины стоимость одной поездки уже достигла 15-20 гривен.

Кроме Харькова, где коммунальный транспорт пока остается бесплатным, самые низкие тарифы среди областных центров зафиксированы в Херсоне. Одними из самых доступных также остаются тарифы в Киеве, Кропивницком, Луцке и Сумах.

Однако через два месяца столица покинет этот список и станет городом с самым дорогим проездом не только в Украине, но одним из самых дорогих в Европе. Так, месячный проездной за 4 875 гривен на весь коммунальный транспорт превышает стоимость такого же проездного в Варшаве в 3,5 раза.

Столь резкое повышение стоимости проезда на общественном транспорте в Киеве возмущает украинцев в сети. Многие люди не понимают, чем обусловлен такой скачок и повлияет ли он на качество перевозок.