Киев побьет рекорд? Сколько стоит проезд в крупных городах Украины
В разных областных центрах цена проезда колеблется до 30 грн
Стоимость проезда в общественном транспорте в областных центрах Украины заметно отличается в зависимости от региона, типа транспорта и решений местных властей. В 2026 году в некоторых городах одна поездка уже стоит более 20 гривен, тогда как в других тарифы остаются значительно ниже. В то же время новая цена поездок в столице может стать одной из самых дорогих.
Новини.LIVE выяснили, где в Украине сейчас самый дорогой и самый дешевый проезд.
Винница
По состоянию на май 2026 года в городе действуют такие тарифы:
- трамваи и троллейбусы — 12 грн;
- муниципальные автобусы — 15 грн;
- частные маршрутки — 15 грн;
- маршруты в пригородные села — 18 грн.
Также обсуждается повышение стоимости проезда до 15-17 грн в электротранспорте и до 18-20 грн в муниципальных автобусах из-за роста цен на топливо, однако окончательное решение пока не принято.
Днепр
Проезд в трамваях, троллейбусах и метро стоит 10 грн, а в автобусах и маршрутках — 20 грн.
С 9 мая 2026 года в городе повысили тарифы на проезд в автобусах и маршрутных такси до 23 гривен. Причиной называют подорожание дизельного топлива.
Житомир
При оплате транспортной картой поездка в электротранспорте стоит 12 грн, банковской картой — 14 грн. Разовый билет с QR-кодом, который можно приобрести в терминалах на остановках, стоит 20 грн.
В автобусах и маршрутках поездка при оплате транспортной или банковской картой обходится в 18 грн.
Запорожье
Стоимость проезда в трамваях, троллейбусах и коммунальных автобусах составляет 15 грн, а в маршрутках частных перевозчиков — 17-18 грн.
Ивано-Франковск
Базовый тариф в коммунальном транспорте составляет 25 грн за поездку. При оплате банковской картой или через QR-код стоимость снижается до 20 грн. Еще дешевле поездка обходится владельцам транспортной карты "Галка".
При этом действует тариф 15 грн с возможностью бесплатной пересадки в течение 30 минут. Для студентов стоимость составляет 12 грн с такой же пересадкой.
Проезд в частных маршрутках стоит 20 грн.
Киев
По состоянию на май 2026 года проезд в коммунальном транспорте столицы — метро, автобусах, трамваях и троллейбусах — стоит 8 грн. Поездка в маршрутке обойдется примерно в 20 грн.
Однако с 15 июля разовый билет на общественный транспорт в Киеве подорожает с 8 до 30 грн. За единый билет придется выложить 60 грн, он будет действовать с неограниченным количеством бесплатных пересадок между любым видом транспорта в течение 90 минут после первой валидации.
Покупка нескольких билетов подразумевает скидки:
- 1-9 поездок — 30 грн,
- 10-19 — 28,90 грн,
- 20-29 — 27,80 грн,
- 30-39 — 26,60 грн,
- 40-49 — 25,50 грн,
- 50 поездок — 25,00 грн.
Краматорск
По данным Новини.LIVE, в Краматорске, который после временной оккупации части Донецкой области фактически выполняет функции областного центра региона, проезд в маршрутках стоит 20 грн.
Город продолжает поддерживать работу базовой инфраструктуры и транспортного сообщения даже в условиях войны.
Кропивницкий
Проезд в троллейбусах стоит 8 грн, в коммунальных автобусах — 10 грн. В частных маршрутках тариф выше — 15 грн.
Луцк
Поездка в троллейбусе стоит 8 грн, для школьников — 4 грн. Проезд в автобусах составляет 18 грн, а для учащихся — 9 грн.
Львов
При оплате наличными поездка в общественном транспорте стоит 25 грн — это один из самых высоких тарифов среди областных центров. При безналичной оплате стоимость ниже — от 17 до 20 грн.
Николаев
Проезд в трамваях и троллейбусах при оплате через QR-код стоит 12 грн, при покупке билета у водителя — 15 грн.
В маршрутках и коммунальных автобусах тариф составляет 18-20 грн, а в отдаленные районы — 20-30 грн.
Одесса
Стоимость проезда составляет 15 грн в трамваях и троллейбусах и 20 грн в маршрутках. Оплатить поездку в электротранспорте можно QR-кодом, банковской картой или наличными.
Полтава
В коммунальных автобусах и троллейбусах проезд стоит 10-12 грн, а в частных маршрутках — 25 грн.
Ровно
Проезд в автобусах и маршрутках стоит 18 грн. В троллейбусах действует дифференцированный тариф: для владельцев транспортной карты — 12 грн, при оплате банковской картой — 13 грн, наличными — 14 грн.
Сумы
Поездка в троллейбусе стоит 8 грн, а в маршрутках — 15 грн.
Тернополь
Стоимость проезда зависит от способа оплаты:
- 15 грн — при оплате электронной "Социальной картой тернополянина";
- 17 грн — при оплате неперсонифицированным электронным билетом;
- 20 грн — при оплате банковской картой, устройством с NFC или разовым билетом.
Ужгород
С 16 апреля в Ужгороде действует временный тариф на проезд в автобусах: 20 грн при безналичной оплате через валидатор, карту или приложение. При оплате наличными у водителя стоимость составляет 23 грн.
Харьков
Проезд в муниципальном транспорте Харькова — метро, трамваях, троллейбусах и автобусах — остается бесплатным. В то же время в частных маршрутках действуют одни из самых высоких тарифов в Украине — 25-30 грн за поездку.
При этом частные маршрутки составляют около 20% транспорта на линиях, остальной транспорт — коммунальный и бесплатный.
Херсон
Поездка в троллейбусе стоит 6 грн — это самый низкий тариф в Украине. В маршрутках проезд обходится в 8 грн. Для школьников с ученическим билетом с 1 сентября по 30 июня действует льготный тариф — 4 грн за поездку.
Хмельницкий
Проезд в троллейбусах стоит 9 грн, а в автобусах и маршрутках — 15 грн.
В Черкассах, Черновцах и Чернигове стоимость проезда в троллейбусах составляет 10 грн, а в автобусах и маршрутках — 20 грн.
Сегодня самые высокие цены наблюдаются во Львове, а также в частных маршрутках Харькова. До 30 грн может стоить и билет на автобус в Николаеве (в зависимости от района). В целом в большинстве крупных городов Украины стоимость одной поездки уже достигла 15-20 гривен.
Кроме Харькова, где коммунальный транспорт пока остается бесплатным, самые низкие тарифы среди областных центров зафиксированы в Херсоне. Одними из самых доступных также остаются тарифы в Киеве, Кропивницком, Луцке и Сумах.
Однако через два месяца столица покинет этот список и станет городом с самым дорогим проездом не только в Украине, но одним из самых дорогих в Европе. Так, месячный проездной за 4 875 гривен на весь коммунальный транспорт превышает стоимость такого же проездного в Варшаве в 3,5 раза.
Столь резкое повышение стоимости проезда на общественном транспорте в Киеве возмущает украинцев в сети. Многие люди не понимают, чем обусловлен такой скачок и повлияет ли он на качество перевозок.