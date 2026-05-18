Засолить форель дома — проще, чем кажется: сейчас идеальный момент купить ее со скидкой

Засоленная форель дома вкуснее магазинной

Форель — одна из самых ценных и вкусных рыб в рационе. Она содержит омега-3 жирные кислоты, белок, витамины D и B12, а также фосфор и селен. К тому же эта рыба не очень калорийна. В 100 г форели содержится около 140–150 ккал, что делает её привлекательной даже для тех, кто следит за фигурой. Чтобы сохранить максимум полезных веществ, эту рыбу лучше засаливать.

Блогерша korolivska1 рекомендует приготовить из форели скандинавскую закуску Гравлакс и поделилась рецептом в Instagram.

Что такое гравлакс и как его приготовить

Гравлакс — это скандинавское блюдо из свежей рыбы, засоленной в смеси соли, сахара и укропа. Название происходит от шведского слова "закопанный лосось" — когда-то рыбу буквально закапывали в землю для ферментации. Сегодня готовят эту закуску гораздо проще.

Ингредиенты:

филе форели или лосося с кожей — 500 г

соль — 35 г

сахар — 20 г

цедра 1 апельсина

апельсиновый сок — 2-3 ст. л.

пучок укропа

черный перец

по желанию: 1–2 ст. л. джина или коньяка.

Способ приготовления:

Из рыбы достать кости. Смешать соль, сахар, перец и цедру. Этой смесью равномерно натереть филе форели с обеих сторон. Переложить рыбу в стеклянный или керамический контейнер, полить апельсиновым соком и сверху обильно посыпать укропом. Поставить в холодильник на 12 часов. По истечении этого времени рыба уже будет готова, но чем дольше её держать в рассоле, тем насыщеннее вкус у нее будет. Перед подачей нарезать форель тонкими ломтиками под углом, отделяя от кожи.

Как и с чем подавать

Гравлакс традиционно подают на ржаном хлебе или хрустящих крекерах со сливочным сыром и тонкими ломтиками огурца. Такая рыба хорошо сочетается с горчично-укропным соусом: смешайте дижонскую горчицу, немного мёда, уксус и мелко нарезанный укроп. Закуска выглядит эффектно и подходит как для повседневного завтрака, так и для праздничного стола. Готовая рыба хранится в холодильнике до 5 дней.

Из хребта, который останется после засолки форели, можно приготовить легкий и питательный суп.