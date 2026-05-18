В Киеве поднимается стоимость проезда. Когда и сколько придется платить

У киевлян еще есть время купить билеты по старой цене

В Киеве подорожает проезд в общественном транспорте. Разовый билет будет стоить 30 грн, хотя до этого был 8 грн.

Об этом говорится в проекте-распоряжении КГГА. Заметим, что через несколько минут после публикации проект удалили с сайта, но сейчас он снова появился.

Новые тарифы вступают в силу с 15 июля 2026 года после регистрации распоряжения в органах юстиции.

Сколько будет стоить проезд в Киеве

Одна поездка в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе или фуникулере будет стоить 30 грн — независимо от вида транспорта. Единный билет – 60 грн, он будет действовать с неограниченным количеством бесплатных пересадок между любым видом транспорта в течение 90 минут после первой валидации. Важно: стоимость носителя электронного билета в тариф не входит — оплачивается отдельно.

Покупка нескольких билетов подразумевает скидки:

1-9 поездок — 30 грн,

10-19 — 28,90 грн,

20-29 — 27,80 грн,

30-39 — 26,60 грн,

40-49 — 25,50 грн,

50 поездок — 25,00 грн.

Максимальное одновременное количество поездок на карте – 50, общий лимит пополнения – 100 поездок.

Как изменится цена на проезд в Киеве

Как изменится цена проездных

Месячный проездной на все виды транспорта без ограничения количества поездок:

обычный — 4 875 грн,

студентам — 2 437,50 грн,

учащимся — 1 218,75 грн.

Проездные с фиксированным количеством поездок:

46 — 1 088 грн (студентам — 544 грн),

62 — 1 463 грн (731,50 грн),

92 — 2 156 грн (1 078 грн),

124 — 2 888 грн (1 444 грн).

Почасовые билеты с неограниченным количеством поездок: 24 часа — 375 грн, 48 часов — 563 грн, 72 часа — 750 грн.

Заметим, что поездки, загруженные на карту до 14 июля 2026, будут оставаться действительными до 14 сентября 2026 года. После этого их использовать будет невозможно.

