Дошло до крови. В гнезде аистов Грицика и Одарки снова бушуют страсти

Украинцы переживают, чтобы птицы не развалили гнездо

В звездном гнезде аистов Одарки и Грицика в Полтавской области продолжают бурлить страсти. Ведь в понедельник, 6 апреля, произошла очередная потасовка, которая закончилась ранением одной из птиц.

Об этом свидетельствуют данные с прямой трансляции. Заметим, что недавно в гнездо, где поселилась новая пара, которую украинцы назвали Лель и Квитка, вернулась предыдущая хозяйка Одарка.

Приблизительно в 12:30 6 апреля в гнезде находились два аиста, но когда подлетел третий, началась довольно жестокая драка. Вероятнее, именно Лель и Грицик бились за гнездо. Они поочередно атаковали друг друга клювами в грудь. При этом прилетевшую птицу постоянно выбивали из гнезда. Однако оппонент оказался настойчивым и, по меньшей мере, четыре раза пытался вернуться в гнездо. Один раз даже со спутницей.

Драка в гнезде Грицика и Одарки

Драка в гнезде Грицика и Одарки

При этом самке также перепадало во время драки, она постоянно улетала и возвращалась. После всего 3 минут драки гость сдался и улетел, а вот самец, отвоевавший гнездо, скорее всего Гриць, получил ранение в грудь. На белых перьях видны следы крови.

Аист получил ранения после драки

В комментариях пользователи сильно переживают за судьбу птиц, ведь в гнездо Грицика и Одарки в этом году первыми вернулись чужаки и теперь птицы "воюют" за него. Люди писали:

Грицик немного поцарапался.

Уже двое атакуют гнездо.

​​Вернулся Грицик в 12:30:18

Если это не Одарка, то может быть еще драка.

С этими разборками и хату развалят.

‚Одарка в предыдущие разы сегодняшней атаки падала из гнезда, делала круг и возвращалась.

Я вижу пару, в гнезде теперь хозяева точка.

‚ Грицик заходил на удар, прямо как F-16.

Напомним, как рассказывал "Телеграф", в прошлом году Грицик и Одарка улетели в теплые края в августе. Анатолий Подобайло объяснил, почему они отпустили своих птенцов самих совершать этот трудный перелет.