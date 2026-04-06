Дійшло до крові. У гнізді лелек Грицика та Одарки знову вирують пристрасті

Українці переймаються, щоб птахи не розвалили гніздо

У зірковому гнізді лелек Одарки та Грицика на Полтавщині продовжують вирувати пристрасті. Адже у понеділок, 6 квітня, відбулась чергова бійка, яка закінчилась пораненням одного з птахів.

Про це свідчать дані з прямої трансляції. Зауважимо, що нещодавно у гніздо, де оселилася нова пара, яку українці назвали Лель та Квітка, повернулася попередня господиня — Одарка.

Приблизно о 12:30 6 квітня у гнізді перебувало два лелеки, але коли підлетів третій, почалась досить жорстока бійка. Ймовірніше саме Лель та Грицик билися за гніздо. Вони по черзі атакували один одного дзьобами у груди. При цьому того птаха, який прилетів, постійно вибивали з гнізда. Однак опонент виявився наполегливим і щонайменше чотири рази намагався повернутись в гніздо. Один раз навіть з супутницею.

Бійка у гнізді Грицика та Одарки

При цьому самиці також перепадало під час бійки, вона постійно відлітала та поверталась. Після всього 3 хвилин бійки гість здався та полетів, а от самець, який відвоював гніздо, ймовірніше Гриць, отримав поранення у груди. На білому пір'ї видно сліди крові.

Лелека отримав поранення після бійки

У коментарях користувачі сильно переймаються за долю птахів, адже в гніздо Грицика та Одарки цього річ першими повернулись чужинці і тепер птахи "воюють" за нього. Люди писали:

​​Грицик трохи подряпався.

​​Вже двоє атакують гніздо.

​​Повернувся Грицик о 12:30:18

Якщо це не Одарка, то може бути ще бійка.

З цими розбірками й хату розвалять.

​​Одарка попередні рази сьогоднішньої атаки падала з гнізда, робила коло і поверталася.

Я бачу тогорічну пару, у гнізді тепер господарі крапка.

​​Гриць заходив на удар, прямо як F-16.

Нагадаємо, як розповідав "Телеграф", минулого року Грицик та Одарка відлетіли у вирій у серпні. Анатолій Подобайло пояснив, чому вони відпустили своїх пташенят самих здійснювати цей важкий переліт.