Укр

Одно средство удалит любые пятна: секрет немецких бабушек

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Пятна на одежде
Пятна на одежде. Фото Коллаж "Телеграфа"

Вы можете сэкономить на дорогостоящих средствах для стирки

Пятна на одежде — знакомая история для каждого. Дорогие пятновыводители не всегда помогают справиться с этой проблемой.

На немецком портале Merkur.de утверждают, что проверенный временем продукт от пятен эффективнее большинства современных конкурентов из магазинов. Речь идет о желчном мыле — обычном кусковом мыле, обогащенном бычьей желчью.

Почему желчное мыло работает лучше химии

В бычьей желчи содержатся природные ферменты, которые в организме отвечают за расщепление пищи. В контакте с тканью они действуют точно так же и буквально разбивают молекулы загрязнений и вытягивают их из волокон. Именно поэтому желчное мыло справляется там, где современная синтетическая химия не работает. При этом средство бережно относится к тканям.

Какие пятна выводит желчное мыло

Желчное мыло — настоящий универсал. Оно надежно удаляет:

  • масло и кулинарный жир;
  • кровь и молоко;
  • фруктовые и овощные соки, кетчуп;
  • детское питание, которое въедается особенно упрямо.
Как вывести сложные пятна - желчное мыло как использовать
Желчное мыло эффективно удаляет пятна. Фото: Pinterest

Как правильно использовать

Пользоваться желчным мылом очень просто. Сначала слегка смочите загрязненное место теплой водой. Затем вотрите мыло прямо в пятно. Оставьте на несколько минут, чтобы ферменты успели подействовать, и после этого постирайте вещь как обычно в машинке или прополощите вручную.

Перед использованием проверьте устойчивость цвета ткани на небольшом незаметном участке. На большинстве материалов желчное мыло абсолютно безопасно, но с яркими и деликатными тканями лучше не рисковать без предварительной проверки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой режим стиральной машины считается самым неэкономным и чем заменить бельевые веревки.

Теги:
#Мыло #Пятна #Стирка #Лайфхак