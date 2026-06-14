Младше на целое поколение: как выглядит жена звезды ЧМ-2026 Нойера
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Голкипер в пятый раз сыграет на Мундиале
Знаменитый немецкий вратарь Мануэль Нойер приехал на свой пятый чемпионат мира по футболу. Чемпион мира-2014 женат на профессиональной гандболистке.
Что нужно знать
- Нойер попал в заявку на ЧМ-2026
- Кипер женат на спортсменке
- Аника и Мануэль воспитывают сына
"Телеграф" рассказывает, что известно о личной жизни "Ману". Сейчас 40-летний кипер находится в браке с 26-летней Аникой Биссель, немецкой гандболисткой.
Девушка родилась в спортивной семье: ее отец — функционер, мать — администратор, а старший брат — профессиональный гандболист. Она также стала гандболисткой, выступала в чемпионате Германии за "Хаслах-Херренберг-Куппинген" и Железнодорожный спортивный клуб "1927 Регенсбург". В мае 2025 года Аника приостановила карьеру ради семьи.
Биссель и Нойер познакомились в 2020 году, спустя несколько месяцев после развода Мануэля с его первой женой Ниной Вайсс (брак продлился 3 года). Анике тогда было 19 лет, а Мануэлю — 34, что вызвало неоднозначную реакцию в сети. В ноябре 2023 года пара тайно женилась, а в марте 2024 года у них родился первенец Лука.
Сборная Германии стартует на ЧМ-2026 14 июня матчем против команды Кюрасао. Кроме того, немцы на групповой стадии встретятся с Кот д'Ивуаром и Эквадором.
Напомним, ЧМ-2026 проходит с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале сыграют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" доступны полный календарь, расписание и видеообзоры всех матчей турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал сборную, которая, вероятно, выиграет трофей.