Младше на целое поколение: как выглядит жена звезды ЧМ-2026 Нойера

Голкипер в пятый раз сыграет на Мундиале

Знаменитый немецкий вратарь Мануэль Нойер приехал на свой пятый чемпионат мира по футболу. Чемпион мира-2014 женат на профессиональной гандболистке.

Что нужно знать

Нойер попал в заявку на ЧМ-2026

Кипер женат на спортсменке

Аника и Мануэль воспитывают сына

"Телеграф" рассказывает, что известно о личной жизни "Ману". Сейчас 40-летний кипер находится в браке с 26-летней Аникой Биссель, немецкой гандболисткой.

Девушка родилась в спортивной семье: ее отец — функционер, мать — администратор, а старший брат — профессиональный гандболист. Она также стала гандболисткой, выступала в чемпионате Германии за "Хаслах-Херренберг-Куппинген" и Железнодорожный спортивный клуб "1927 Регенсбург". В мае 2025 года Аника приостановила карьеру ради семьи.

Мануэль Нойер с первой женой Ниной Вайсс/Фото: Getty Images

Биссель и Нойер познакомились в 2020 году, спустя несколько месяцев после развода Мануэля с его первой женой Ниной Вайсс (брак продлился 3 года). Анике тогда было 19 лет, а Мануэлю — 34, что вызвало неоднозначную реакцию в сети. В ноябре 2023 года пара тайно женилась, а в марте 2024 года у них родился первенец Лука.

Мануэль Нойер со второй женой Аникой Биссель/Фото: Getty Images

Аника Биссель/Фото: Getty Images

Аника Биссель/Фото: Getty Images

Аника Биссель/Фото: Getty Images

Аника Биссель/Фото: Getty Images

Сборная Германии стартует на ЧМ-2026 14 июня матчем против команды Кюрасао. Кроме того, немцы на групповой стадии встретятся с Кот д'Ивуаром и Эквадором.

Напомним, ЧМ-2026 проходит с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале сыграют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" доступны полный календарь, расписание и видеообзоры всех матчей турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал сборную, которая, вероятно, выиграет трофей.