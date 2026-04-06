В звездном гнезде аистов драки и измена: что за Санта-Барбара там происходит (видео)

Легенда о верности аистов — миф, на самом деле они больше держатся за гнездо

В звездном аистином гнезде в селе Леляки под Пирятином на Полтавщине разыгралась настоящая драма. В гнездо, где поселилась новая пара, которую украинцы назвали Лель и Квитка, вернулась предыдущая хозяйка Одарка.

Одарка прогнала Квитку, Лель переключился на новую "возлюбленную"

Начались потасовки — Одарка прогнала Квитку, а Лель прогнал Одарку. Однако драки продолжались, и в конце концов в гнезде остались Одарка и Лель.

"Молодая и неопытная Квитка испугалась более сильной Одарки. Несколько раз Лель улетал из гнезда за Квиткой, однако она так и не вернулась, чтобы соперничать с мотивированной соперницей. Мотивация Одарки поняла – это ее гнездо, за которое она будет драться. И она дралась. Даже не с Квиткой, а с Лелем. И победила, отстояв гнездо, в котором успешно выросли 5 аистят в 2023 г., 3 аистенка в 2024 г., 4 аистят в 2025 г.", — рассказала исследовательница птиц Ирина Саражинская.

Драка в гнезде

Она добавила, что образовалась новая пара, птицы спарились и теперь будут яйца. Прилетит ли прошлогодний Грицик, который может повлиять на ход событий в гнезде, никто не знает, но это может произойти в любой момент.

Одарка и Лель

Птицы «склокотались»

"Аистиные пирамиды", Одарка и Лель

Как объяснял научный сотрудник Национального природного парка "Пирятинский" Анатолий Подобайло, верность аистов — миф. Эти птицы не создают пар на всю жизнь, они могут жить вместе всего один сезон в конкретном гнезде. Аисты держатся друг друга не из-за "любви" или эмоций, а из-за банального гнездового консерватизма. Потому что гнездо – это их главный ресурс.

Лель не торопится ремонтировать гнездо

Пока аисты возились в гнезде, они его повредили. Однако Лель пока не спешит его ремонтировать, хотя когда он вернулся и ждал пару, аист активно обустраивал гнездышко — укреплял бортик веточками и носил клочки сена.

Квитка станет матерью-одиночкой?

Также ситуация осложнена тем, что перед тем, как вернулась Одарка, Лель и Квитка успели спариться. Волонтер канала "Аист Грицько" Ирина Саражинская написала, что ее больше всего радуют аистиные пирамиды, то есть спаривание. Первое произошло уже через 11 минут после встречи.

Лель и Квитка

За следующие три с половиной часа птицы имели контакт целых десять раз. Теперь через неделю самка должна отложить первое яйцо. Но теперь Квитка осталась без дома, и, как пишут комментаторы, может стать матерью-одиночкой. Однако другие успокаивают, что у нее будет другая пара.

Вот некоторые из комментариев

​А Квиточка без гнездышка осталась и без пары?

Стоит напыщенный, чеши к Квитке и будет всем счастье

Вот будет интересно, если Грицик вернется. А девушки все от Леля с яйцами. Санта Барбара да и только

Пробьется и к Квитке хороший хозяин, она хрупкая, красивая и молодая, надо того Леля уже забыть

Также обратили внимание, что Лель больше не чинит "дом". Предполагают, что после возвращения Одарки и ее агрессии по отношению к Квитке, птица не чувствует себя в гнезде хозяином и опасается новой "жены".

‚ Сидит, хотя бы дом подправил, и Квитке теперь, и здесь ничего не делает, нет музы

Строительство забросил…бережет силы

Лель уже и гнездо на ремонтирует, то все таскал что-то и поправлял. А теперь на птичьих правах

Лелю не до бортиков. Боится, чтобы эта драчунья его из хаты не выгнала

Главное, что они все трое живы и здоровы, не покалечили друг друга. Это нужно воспринимать как позитив. Эти птицы детей родных сбрасывают, так почему мы ожидаем какого-то понимания к соперникам. Дикая природа

Напомним, как рассказывал "Телеграф", в прошлом году Грицик и Одарка улетели в теплые края в августе. Анатолий Подобайло объяснил, почему они отпустили своих птенцов самих совершать этот трудный перелет.