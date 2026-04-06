В звездном гнезде аистов драки и измена: что за Санта-Барбара там происходит (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Легенда о верности аистов — миф, на самом деле они больше держатся за гнездо
В звездном аистином гнезде в селе Леляки под Пирятином на Полтавщине разыгралась настоящая драма. В гнездо, где поселилась новая пара, которую украинцы назвали Лель и Квитка, вернулась предыдущая хозяйка Одарка.
Одарка прогнала Квитку, Лель переключился на новую "возлюбленную"
Начались потасовки — Одарка прогнала Квитку, а Лель прогнал Одарку. Однако драки продолжались, и в конце концов в гнезде остались Одарка и Лель.
"Молодая и неопытная Квитка испугалась более сильной Одарки. Несколько раз Лель улетал из гнезда за Квиткой, однако она так и не вернулась, чтобы соперничать с мотивированной соперницей. Мотивация Одарки поняла – это ее гнездо, за которое она будет драться. И она дралась. Даже не с Квиткой, а с Лелем. И победила, отстояв гнездо, в котором успешно выросли 5 аистят в 2023 г., 3 аистенка в 2024 г., 4 аистят в 2025 г.", — рассказала исследовательница птиц Ирина Саражинская.
Она добавила, что образовалась новая пара, птицы спарились и теперь будут яйца. Прилетит ли прошлогодний Грицик, который может повлиять на ход событий в гнезде, никто не знает, но это может произойти в любой момент.
Как объяснял научный сотрудник Национального природного парка "Пирятинский" Анатолий Подобайло, верность аистов — миф. Эти птицы не создают пар на всю жизнь, они могут жить вместе всего один сезон в конкретном гнезде. Аисты держатся друг друга не из-за "любви" или эмоций, а из-за банального гнездового консерватизма. Потому что гнездо – это их главный ресурс.
Лель не торопится ремонтировать гнездо
Пока аисты возились в гнезде, они его повредили. Однако Лель пока не спешит его ремонтировать, хотя когда он вернулся и ждал пару, аист активно обустраивал гнездышко — укреплял бортик веточками и носил клочки сена.
Квитка станет матерью-одиночкой?
Также ситуация осложнена тем, что перед тем, как вернулась Одарка, Лель и Квитка успели спариться. Волонтер канала "Аист Грицько" Ирина Саражинская написала, что ее больше всего радуют аистиные пирамиды, то есть спаривание. Первое произошло уже через 11 минут после встречи.
За следующие три с половиной часа птицы имели контакт целых десять раз. Теперь через неделю самка должна отложить первое яйцо. Но теперь Квитка осталась без дома, и, как пишут комментаторы, может стать матерью-одиночкой. Однако другие успокаивают, что у нее будет другая пара.
Вот некоторые из комментариев
- А Квиточка без гнездышка осталась и без пары?
- Стоит напыщенный, чеши к Квитке и будет всем счастье
- Вот будет интересно, если Грицик вернется. А девушки все от Леля с яйцами. Санта Барбара да и только
- Пробьется и к Квитке хороший хозяин, она хрупкая, красивая и молодая, надо того Леля уже забыть
Также обратили внимание, что Лель больше не чинит "дом". Предполагают, что после возвращения Одарки и ее агрессии по отношению к Квитке, птица не чувствует себя в гнезде хозяином и опасается новой "жены".
- ‚ Сидит, хотя бы дом подправил, и Квитке теперь, и здесь ничего не делает, нет музы
- Строительство забросил…бережет силы
- Лель уже и гнездо на ремонтирует, то все таскал что-то и поправлял. А теперь на птичьих правах
- Лелю не до бортиков. Боится, чтобы эта драчунья его из хаты не выгнала
- Главное, что они все трое живы и здоровы, не покалечили друг друга. Это нужно воспринимать как позитив. Эти птицы детей родных сбрасывают, так почему мы ожидаем какого-то понимания к соперникам. Дикая природа
Напомним, как рассказывал "Телеграф", в прошлом году Грицик и Одарка улетели в теплые края в августе. Анатолий Подобайло объяснил, почему они отпустили своих птенцов самих совершать этот трудный перелет.