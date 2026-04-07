Канадец дожил до 110 лет: у него было несколько правил долголетия

Бердетт "Берд" Сислер, самый пожилой из известных канадцев и ветеран Второй мировой войны, скончался в возрасте 110 лет. Он дожил до редкого долголетия и до последних лет жизни сохранял активность и ясность ума.

Главным секретом своей длительной жизни он называл простые правила: "ни пить, ни курить, больше двигаться и оставаться активным". Сислер советовал не забывать о повседневной активности и даже в почтенном возрасте находить легкие занятия, в частности он считал боулинг хорошим способом поддерживать физическую форму, об этом говорится в "СВС".

Кроме физических привычек, он отмечал важность моральных принципов, считая заповедь "отнесись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе" чрезвычайно важной для долголетия. Почти до конца жизни он оставался социально вовлеченным: интересовался новостями, играл в бинго и сохранял ежедневную активность.

В Канаде его смерть была воспринята как утрата представителя поколения, что сформировало современную страну и повлияло на историю государства. Министр по делам ветеранов Джилл Макнайт подчеркнула, что его долгая жизнь была полна служения и ответственности, а генерал-губернатор Мэри Саймон отметила его особый вклад в "формирование современной Канады".

Жизнь Бердетта "Берда" Сислера

Бердетт Сислер родился 13 апреля 1915 года в Акроне (США), а ещё в детстве переехал с семьёй в Онтарио. В 105 лет он поставил себе цель дожить до 110 — и действительно её достиг.

Он пережил обе мировые войны: после начала Второй мировой он женился, поступил на службу и проходил подготовку в Новой Шотландии. После войны работал в военной сфере, а впоследствии более 45 лет — таможенным агентом в Форт-Эри.

Его долголетие поражало даже в семье: в 110 лет у него было 5 детей, 11 внуков, 22 правнука и 14 праправнуков. Жена Мэй умерла еще в 1985 году.

До глубокой старости он оставался активным — водил машину до 100 лет и жил самостоятельно примерно до 107. Во время пандемии COVID-19 за ним уже ухаживали родные.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине празднуют день дедушек.