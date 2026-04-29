В "АТБ" теперь можно получить дополнительную скидку: как это сделать

Акции действуют не на все товары

Сеть "АТБ" расширяет систему лояльности. Кроме привычных желтых ценников и скидок по банковской карте "АТБ", в магазинах появился новый вид скидок — за сканирование QR-кода из официального приложения.

Об этом "Телеграфу" сообщил работник магазина. Он поведал детали, как это работает.

Раньше система была такой: есть общие акции (вроде "Экономии") и дополнительные -5% при оплате картой "АТБ". Однако теперь ритейлер внедряет систему, похожую на уже давно работающую в других крупных сетях (например, "Сильпо").

Как работает новая система

Теперь на полках можно встретить специальные оранжевые ценники, где указано: "При сканировании приложения АТБ на кассе". Это означает, что для получения указанной цены покупатель должен открыть мобильное приложение "АТБ", развернуть там свой персональный QR-код (раздел "Лояльность") и поднести его к сканеру на кассе. Скидка по этому предложению не автоматическая и не привязана к способу оплаты.

Как пояснил работник магазина, эти механики часто не унывают и не заменяют друг друга. Например, на определенную позицию (например, минеральная вода "Моршинская") может действовать специальная цена только при сканировании приложения.

Новое предложение в "АТБ". Фото — "Телеграф"

Как подготовиться к покупкам и получить скидку

Установите приложение: Скачайте официальное приложение "АТБ-Маркет" (доступно в App Store и Google Play). Зарегистрируйтесь: Это занимает минуту – нужно подтвердить номер телефона. Ищите ценники: Обращайте внимание на товары, где указана цена с приложением. Пока этот перечень товаров ограничен, но сеть постепенно его расширяет.

