Легенда Харькова дожил до 101 года и стал мировым рекордсменом: где сейчас самый возрастной теннисист мира

Спортсмен продолжает регулярно тренироваться и мечтает вновь сыграть на чемпионате мира

Леонид Станиславский — один из самых известных харьковчан в мире. 101-летний украинский теннисист на своем примере доказывает, что невозможное — возможно.

Что нужно знать

Станиславский — мировой рекордсмен в теннисе

Леонид мечтает вернуться в Харьков и сыграть на чемпионате мира

Станиславский в марте 2025 года отпраздновал 101-летие

"Телеграф" рассказывает, чем занимается самый возрастной теннисист планеты. После начала полномасштабного вторжения РФ Леонид Яковлевич перебрался в Литву.

Леонид Станиславский играет в теннис

После громкого празднования 100-летнего юбилея в марте 2024 года Станиславский практически пропал из публичного пространства. Как заявлял, теннисист он проживает в пансионате для пожилых людей в городе Тракай. Из-за почтенного возраста ему сложно найти соперника да и врачи рекомендуют побольше отдыхать. Тем не менее Леонид продолжает заниматься физической культурой, тренируясь через день по часу.

Леонид Станиславский

Леонид Яковлевич с помощью современных гаджетов следит за новостями из Украины и находится на связи со своими теннисными друзьями. Главная мечта спортсмена — вновь сыграть на чемпионате мира для ветеранов, однако для этого нужен спонсор.

Хочу сыграть еще на чемпионате мира среди ветеранов. Это моя самая большая мечта. Но сейчас спонсоров нет, все донаты идут в поддержку ВСУ. Леонид Станиславский

Леонид Станиславский и Роджер Федерер

Кроме того, Станиславский хочет вернуться в родной город. Однако это опасно, ведь Харьков постоянно страдает от российских обстрелов.

У меня есть сосед, который меня сюда вывез, когда началась война – Алексей Туполев. Я все время прошу его забрать меня в Харьков... Но он говорит, что это опасно. Обстрелы… Жду, когда наступит мир, и я вернусь в родной Харьков. Леонид Станиславский

Как тренировался тенннисист-ветеран

Также Леонид назвал секрет своего долголетия. В его случае — это теннис.

Надо вести активный образ жизни и независимо от возраста заниматься любимым делом, которое доставляет удовольствие. Это может быть не только профессиональная деятельность, это может быть и спорт, хобби, любые творческие увлечения. Интерес к жизни не должен угасать. Леонид Станиславский

Добавим, что Станиславский перестал вести свои соцсети. Последний его пост в Instagram датируется сентябрем 2023 года. В июле 2024 года теннисист в Facebook поделился архивным снимком из "Вимблдона".

Леонид Станиславский на "Уимблдоне"

Справка: Леонид Яковлевич Станиславский родился в Харькове 22 марта 1924 года и более 60 лет своей жизни отдал теннису. Станиславский является рекордсменом Книги рекордов Гиннеса как самый возрастной игрок, участвующий в соревнованиях. А в 2017 году он был включен в книгу рекордов Украины как "теннисист самого почтенного возраста".

Напомним, в 2023 году Станиславский принял участие в матче за Украину, который проходил в рамках Australian Open в Мельбурне. В следующем году Леонид отпраздновал юбилей в Турции, где спортсмен-ветеран посетил мировое первенство ITF.