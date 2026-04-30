Двойная скидка или обман? Касир из "АТБ" рассказала правду о новых ценниках (фото)

На практике все выглядит гораздо проще

Дополнительная скидка в "АТБ", которую на днях ввели в сети магазинов, стала настоящим ажиотажем. Работники рассказали, действительно ли можно сэкономить, если сканировать приложение.

Об этом сообщила кассир из "АТБ" по имени Галина, которая ведет свою страницу в Threads. Она на примере объяснила, как работает новая система лояльности на примере печенья Lazzaroni.

Согласно пояснениям работницы магазина, цена на один и тот же товар может существенно отличаться в зависимости от ваших действий:

Полная стоимость: 88,90 грн. (без каких-либо акций).

88,90 грн. (без каких-либо акций). Стандартная цена: 68,40 грн (доступна для всех покупателей).

68,40 грн (доступна для всех покупателей). Цена со сканированием приложения: 61,56 грн.

Галина отмечает, чтобы получить самую низкую цену, недостаточно просто быть покупателем. Нужно иметь установленное официальное мобильное приложение "АТБ". В правом нижнем углу экрана приложения находится персональный код лояльности.

"Если из приложения АТБ просканировать свой код лояльности (он снизу справа), то будет еще дополнительная скидка к цене 61,56", — объясняет кассир в своем сообщении.

Что предшествовало

Сеть "АТБ" активно переводит покупателей в цифровой формат. Кроме привычных скидок по банковским карточкам "АТБ" (от А-Банка, Райффайзен, Монобанка и т.п.), теперь добавляется инструмент прямого взаимодействия через приложение. Это позволяет персонализировать предложения и делать покупки еще более выгодными для постоянных клиентов.

