Хуже блэкаута. Какие города Украины могут остаться надолго без воды после атак России

Есть угроза даже от кибератак

Возможные удары России по водоснабжению в Украине будут иметь гораздо более серьезные последствия, чем атаки на электроэнергию. Впрочем, в каждом городе ситуация будет складываться по-разному.

По словам эксперта, водоснабжение в Украине имеет более сложную систему, чем электроснабжение.

По словам эксперта, водоснабжение в Украине имеет более сложную систему, чем электроснабжение. Поэтому в случае атаки в некоторых городах ситуация может разрешаться неделями.

"Если говорить о Киеве — там несколько входов и разветвленные сети. Есть риск разве что почасовой подачи. Это не критично. А есть города с одним входом — например Одесса. Просто одна труба в одном месте. Если туда прилетит ракета — проблему не решить месяцами", — подчеркнул Шира.

Президент Ассоциации "Укрводоканалекология" Дмитрий Новицкий уже объяснил, почему "вотер-аут" страшнее блэкаута. По его словам, существует принципиальная разница между отключением света и исчезновением воды.

"Водоканалы — это подземный организм с тысячи километров сетей. Их трудно уничтожить одним ударом, но очень сложно и долго восстанавливать при массовых повреждениях. Чем больше город, тем труднее обеспечить его альтернативным водоснабжением", — говорит эксперт.

Как правильно хранить воду

Он добавляет, что есть угроза и риск от кибератаки на SCADA-системы. Ведь дистанционное вмешательство в работу задвижек может привести к авариям даже без ракетного удара.

Известно, что в настоящее время общий ущерб водной инфраструктуры уже достиг $7,8 млрд, а для полного восстановления требуется около $17,5 млрд в течение десяти лет. При этом большинство критического оборудования в Украине не производится.

