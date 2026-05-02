Хуже блэкаута. Какие города Украины могут остаться надолго без воды после атак России
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Есть угроза даже от кибератак
Возможные удары России по водоснабжению в Украине будут иметь гораздо более серьезные последствия, чем атаки на электроэнергию. Впрочем, в каждом городе ситуация будет складываться по-разному.
Об этом "Телеграфу" рассказал Артем Шира, предприниматель и вице-президент Украинской водной ассоциации. Подробнее читайте в материале "Вода может исчезнуть из-за атак РФ: сколько литров спасут семью и где их держать (инфографика)".
По словам эксперта, водоснабжение в Украине имеет более сложную систему, чем электроснабжение. Поэтому в случае атаки в некоторых городах ситуация может разрешаться неделями.
"Если говорить о Киеве — там несколько входов и разветвленные сети. Есть риск разве что почасовой подачи. Это не критично. А есть города с одним входом — например Одесса. Просто одна труба в одном месте. Если туда прилетит ракета — проблему не решить месяцами", — подчеркнул Шира.
Президент Ассоциации "Укрводоканалекология" Дмитрий Новицкий уже объяснил, почему "вотер-аут" страшнее блэкаута. По его словам, существует принципиальная разница между отключением света и исчезновением воды.
"Водоканалы — это подземный организм с тысячи километров сетей. Их трудно уничтожить одним ударом, но очень сложно и долго восстанавливать при массовых повреждениях. Чем больше город, тем труднее обеспечить его альтернативным водоснабжением", — говорит эксперт.
Он добавляет, что есть угроза и риск от кибератаки на SCADA-системы. Ведь дистанционное вмешательство в работу задвижек может привести к авариям даже без ракетного удара.
Известно, что в настоящее время общий ущерб водной инфраструктуры уже достиг $7,8 млрд, а для полного восстановления требуется около $17,5 млрд в течение десяти лет. При этом большинство критического оборудования в Украине не производится.
