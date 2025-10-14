Пережила пандемию "испанки" и дважды переболела COVID-19: долгожительница удивила своей диетой

Старейшая женщина Техаса жила одна до 101 года

10 октября Винни Ли Фелпс, старейшей жительнице Техаса, которая также занимает третье место среди самых старых ныне живущих людей в США, исполнилось 114 лет. Ранее в этом месяце отпраздновал свое 113-летие самый старый мужчина в мире, бразилец Жоау Мариньо Нету.

Об этом сообщает геронтологическая группа LongeviQuest. В год рождения техасской долгожительницы Италия вторглась в Османскую империю, а норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен впервые достиг Южного полюса.

Винни Ли Фелпс (в девичестве Пауэлл) родилась в Таме, округ Кориелл, штат Техас, 10 октября 1911 года. Она выросла на ферме в Техасе и была одной из девяти детей. Женщина вышла замуж 24 декабря 1935 года.

Винни Ли Фелпс с мужем в 1935 году

Фелпс любила садоводство и всю свою взрослую жизнь ухаживала за большими огородами. В возрасте 70 лет она начала рисовать маслом и продолжала это увлечение, пока не начала путешествовать с племянником и тремя сестрами.

Даже в свои сто лет она все еще любила петь и слушать музыку. Она также увлекалась рыбалкой, настольными играми, головоломками и путешествиями и жила самостоятельно до 101 года.

Винни Ли Фелпс в зрелом возрасте

Долгожительница дважды переболела COVID-19: один раз в возрасте 109 лет, а второй раз в 112 лет. Оба раза симптомы были легкими. Примечательно, что в детстве она пережила пандемию испанского гриппа, так и не заразившись этой болезнью.

Винни Ли Фелпс 114 лет

Сегодня шестеро из восьми детей самой старой женщины штата живы, их возраст составляет от 73 до 88 лет. У нее 19 внуков, 49 правнуков и 28 праправнуков.

Секрет долголетия старейшего человека Техаса

На вопрос о секрете ее долголетия Фелпс ответила, что это крепкая вера в Бога, хорошие гены, упорный труд, активный образ жизни и ежедневное употребление молока и Dr Pepper.

Здесь Винни Ли Фелпс 111 лет

По данным метаанализа, опубликованного в PubMed, религиозность в выборках здорового населения ассоциируется с пониженной смертностью. Объяснением этому может служить более низкий риск вредных привычек и социальная поддержка. Польза активного образа жизни неоднократно доказана многими научными работами.

Примечательно, что ученые настойчиво предупреждают о вреде сладких газированных напитков, употребление одного из которых Фелпс назвала секретом своего долголетия. Вред подобных напитков подтверждают серьезные исследования. Что касается молока, то его польза для пожилых людей остается спорной.

Ранее мы рассказали о Голди Михельсон, которая была старейшим жителем США, а также старейшим человеком, родившимся в Украине. Последний титул у нее отобрала Текля Юневич, которая также стала рекордсменом Польши.