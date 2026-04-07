Канадець дожив до 110 років: він мав кілька правил довголіття

Бердетт "Берд" Сіслер, найстаріший відомий канадець та ветеран Другої світової війни, помер у віці 110 років. Він дожив до рідкісного довголіття і до останніх років життя зберігав активність та ясність розуму.

Головним секретом свого тривалого життя він називав прості правила: "не пити, не курити, більше рухатися та залишатися активним". Сіслер радив не забувати про щоденну активність і навіть у поважному віці знаходити легкі заняття, зокрема він вважав боулінг хорошим способом підтримувати фізичну форму, про це йдеться у "СВС".

Окрім фізичних звичок, він наголошував на важливості моральних принципів, вважаючи заповідь "стався до інших так, як хочеш, щоб ставилися до тебе" надзвичайно важливою для довголіття. Майже до кінця життя він залишався соціально залученим: цікавився новинами, грав у бінго та зберігав щоденну активність.

У Канаді його смерть сприйняли як втрату представника покоління, що сформувало сучасну країну та вплинуло на історію держави. Міністр у справах ветеранів Джилл Макнайт підкреслила, що його довге життя було сповнене служіння та відповідальності, а генерал-губернатор Мері Саймон відзначила його особливий внесок в "формування сучасної Канади".

Життя Бердетта "Берда" Сіслера

Бердетт Сіслер народився 13 квітня 1915 року в Акроні (США), а ще дитиною переїхав із родиною до Онтаріо. У 105 років він поставив собі мету дожити до 110 — і справді її досяг.

Він пережив обидві світові війни: після початку Другої світової він одружився, вступив на службу та проходив підготовку в Новій Шотландії. Після війни працював у військовій сфері, а згодом понад 45 років — митним агентом у Форт-Ері.

Його довголіття вражало навіть у родині: у 110 років він мав 5 дітей, 11 онуків, 22 правнуки та 14 праправнуків. Дружина Мей померла ще у 1985 році.

До глибокої старості він залишався активним — керував авто до 100 років і жив самостійно приблизно до 107. Під час пандемії COVID-19 за ним уже доглядали рідні.

