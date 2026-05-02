Чтобы хватило каждому: сколько воды нужно запасти на случай удара по водоснабжению

Надо позаботиться и об альтернативном источнике

Возможные удары России по водоснабжению в Украине могут оставить украинцев без воды на длительный период. Именно поэтому следует правильно делать запасы.

Об этом "Телеграфу" рассказал Артем Шира, предприниматель и вице-президент Украинской водной ассоциации.

По словам эксперта, стоит иметь несколько 20-литровых бутылей – это минимум. Но не менее важно заранее найти альтернативный источник в пределах километра пешком: скважина, колодец, бювет, не подключенный к водопроводу.

"Если такое место есть — жить можно, пусть и с ведром. Если нет — через несколько дней после исчерпания запасов остается только уезжать", — говорит Шира.

Заметим, что минимальный запас:

2 литра в сутки на человека — питьевая вода

— питьевая вода 10-15 литров в сутки — для санитарных нужд (туалет, умывания)

Считаем для семьи из трех человек в неделю:

Питьевая вода: 2 л × 3 человека × 7 дней = 42 литра

2 л × 3 человека × 7 дней = Санитарные потребности (минимум): 10 л × 3 человека × 7 дней = 210 литров

10 л × 3 человека × 7 дней = Санитарные потребности (максимум): 15 л × 3 человека × 7 дней = 315 литров

Впрочем, нужно уделять внимание и хранению воды. Ведь наполненные бутылки лучше ставить в темное сухое место, где нет солнца. Воду, если она разлита собственноручно, нужно менять каждые полгода.

Как правильно хранить воду

