Деревянная усадьба простояла более 200 лет, но не устояла после удара дронов: как раньше выглядело легендарное имение на Харьковщине

Здесь бывал Сковорода и искали древние тексты

В Харьковской области есть немало зданий, каждое из которых хранит свою уникальную историю. Одно из них — усадьба Донец-Захаржевских в Великом Бурлуке. Это место связывают с именем Григория Сковороды, а также с легендой о загадочной "Велесовой книге". Построенная более 200 лет назад усадьба долгое время считалась памятником архитектуры и важной частью культурного наследия региона. Но 7 апреля после дронового удара здание было практически уничтожено.

"Телеграф" рассказывает, как раньше выглядела усадьба Донец-Захаржевских в Великом Бурлуке и чем она была знаменательна.

Сам поселок был основан в 1650 году под названием Шевелевка. Позже закрепилось название "Великий Бурлук", которое, по одной из версий, переводится как "большая грязь". С конца XVII века эти земли перешли к казачьему, а затем дворянскому роду Донец-Захаржевских.

Строительство усадьбы началось в 1820-х годах по инициативе Андрея Донца-Захаржевского — сына Якова Донца-Захаржевского, друга Григория Сковороды. Сам Сковорода бывал в Великом Бурлуке и, по словам историков, написал здесь несколько произведений. В память о философе на территории усадьбы позже установили памятный знак.

Усадьба в Великом Бурлуке. Фото: 057.ua

После смерти Андрея Донец-Захаржевского в 1841 году имение перешло к его зятю — Воину Задонскому. Он владел усадьбой до 1917 года. В имении проживало несколько поколений семьи Задонских, состоявших в родственных связях с Донец-Захаржевскими. Семья занимала высокое положение среди дворян, отличалась набожностью и достатком.

Само здание было выполнено из дерева, но выглядело как каменное благодаря мастерству строителей и удачно подобранным материалам. Светло-коричневый дом украшал портик с белыми колоннами, установленный на высоком пьедестале. Внутри находились просторные и светлые комнаты. На втором этаже располагалась домовая церковь Святой Троицы, освященная 29 июля 1851 года. Ее обустроили по просьбе хозяйки Елизаветы, которая из-за болезни не могла посещать храм. Вокруг усадьбы был разбит сад, оранжереи и теплицы, а во дворе находился живописный пруд.

Главный фасад усадьбы с портиком и балконом до 1917 года. Фото: Shukach.com

С усадьбой связана и трагическая страница истории. В ноябре 1918 года в дом проникла банда Сахарова. В часовне была устроена кровавая расправа: погибли восемь человек, включая стариков и подростков. После этого имение разграбили, а позднее в здании размещались белогвардейцы.

Существует и легенда, придающая этому месту дополнительную загадочность. Считается, что летом 1919 года художник и участник Белого движения Али Изенбек обнаружил здесь так называемую "Велесову книгу" — деревянные дощечки с текстами, похожими на праславянский язык. Ученые до сих пор спорят об их подлинности. Изенбек вывез находку во Францию, однако во время Второй мировой войны дощечки были утрачены.

Дом Донец-Захаржевских в Великом Бурлуке

В 1922 году в бывшем имении Задонских была создана коммуна имени Григория Петровского — одно из первых подобных хозяйств на Слобожанщине. В ней состояло 98 человек, которые проживали на территории усадьбы. Здесь работали столовая и пекарня. Позднее коммуну перенесли в село Плоское, где организовали колхоз.

На территории имения также находилась каменная Преображенская церковь с колокольней, построенная по проекту архитектора Спасова в стиле классицизма. В 1930-е годы храм был разрушен, однако позже на его месте возвели новый с прежним названием.

Усадьба Донец-Захаржевских в Великом Бурлуке после дронового удара. Фото: Facebook/Andriy Kanashevych

Со временем усадьба утратила портик с колоннами и другие архитектурные детали. Хотя и в измененном виде, здание сохранилось до 2026 года, пока по нему не был нанесен дроновый удар.

