Были воплощением праздника. Как выглядели первые McDonald’s в Украине и что изменилось (фото)

В Украину эти заведения пришли спустя почти 50 лет после своего появления

Появление первых McDonald’s в Украине в 90-е стало едва ли не самым ярким событием для украинцев. Ведь тогда о настоящем фаст-фуде с собственными заведениями только мечтали.

Современные McDonald’s очень сильно отличаются от своих предшественников, и здесь дело не только в дизайне. "Телеграф" расскажет и покажет, какими были первые заведения и как изменились.

В Украине первый McDonald’s открылся 24 мая 1997 возле станции метро "Лукьяновская" в Киеве. Он стал символом западной культуры. С первых дней открытия здесь образовывались огромные очереди, а само заведение отличалось от других ярким дизайном. А именно желто-красным логотипом, тематическими шариками и даже клоунами, развлекающими посетителей. Именно за такую праздничную атмосферу киевляне и полюбили McDonald’s.

Клоуны в McDonald's в Киеве.

Открытие McDonald’s в Киеве. Фото: открытые источники

Открытие McDonald’s в Киеве. Фото: открытые источники

Открытие одного из первых McDonald's в Украине.

Как выглядел первый McDonald's в Украине.

Интерье одного из первых McDonald's в Украине.

Часто здесь праздновали дни рождения или устраивали семейные обеды. Однако со временем заведение стало все более сдержанным и современным. Сейчас можно увидеть только фирменный желтый цвет и букву "М". Никаких клоунов, тематических космических залов нет. McDonald’s в Украине продолжает пользоваться популярностью, но теперь это современные заведения питания без лишнего пафоса и т.д.

Современный McDonald’s. Фото: открытые источники

Современный McDonald’s. Фото: открытые источники

Современный McDonald's.

Хотя многие до сих пор помнят клоунов из "мака", красивые и современные на то время залы, а также яркие цвета интерьера. Интересно, что первый в мире McDonald’s открылся в Калифорнии в 1940-х годах. То есть, в Украину он пришел почти через 50 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на самом деле означает аббревиатура "АТБ".