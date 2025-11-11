Загадка центральной Украины: среди зарослей нашли дворец-призрак, о котором никто не знает (фото)

Историю неизвестной усадьбы в Винницкой области знают только жители села

В селе Красное Винницкой области нашли заброшенный дворец, о котором раньше почти никто не знал. Фотографии и письменные сведения о нем невозможно найти в открытых источниках.

В глубине Винницкой области, в селе Красное, что в Хмельницком районе, исследователи наткнулись на остатки старинного дворца, о котором до сих пор почти никто не знал. О загадочном здании журналистам издания "Украина Инкогнита" рассказал житель Самгородка.

Руины дворца в селе Красное Винницкой области

Несмотря на руины и густые кустарники, поглотившие территорию, дворец до сих пор поражает величием. Сохранились остатки колоннад ионического или коринфского ордера, остатки лепнины, части веранды, башня и невероятные подвальные своды. Даже в разрушенном состоянии сооружение демонстрирует прежний размах и утонченность архитектуры.

Фрагменты лепнины, сохранившиеся в помещении

Башня сохранилась до наших дней

Подвальные своды

На первый взгляд, сквозь заросли здание казалось небольшой виллой, однако после более детального осмотра стало ясно, что это был роскошный дворец. Исследователи обнаружили не менее восьми типов маркированного кирпича, дорогие изразцы с клеймами и обломки декоративных колонн — все это свидетельствует о состоятельных владельцах.

Разрушенные колонны у главного входа

Что касается происхождения имения, среди местных бытует мнение, что он принадлежал семье Красуцких. Однако исследователь польского наследия Дмитрий Антонюк в своей книге называет другую фамилию — Полховские. В то же время краевед из Винницкой области Вадим Пастернак предполагает, что первоначально село Красное могло принадлежать роду Ребиндеров, которые позже продали его Красуцким, а Полховские получили соседнюю Софиевку как свадебное приданое за дочь.

В советское время во дворце размещалась контора колхоза, однако после его упадка здание начали разбирать на строительные материалы. Сегодня от прежней роскоши остались лишь фрагменты стен и заросшие руины, напоминающие о былом величии.

Вид на дворец из-за зарослей деревьев и кустов

Село Красное почти опустело — здесь проживает менее сотни жителей. Однако открытие "дворца-призрака" может стать толчком для исследования малоизвестных памятников Подолья и, возможно, шансом вернуть из небытия еще одну страницу украинской истории.

