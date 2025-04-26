Превратили курорт в помойку: разруху на пляже возле Ялты показали на видео

Вместе с россиянами пришла и разруха

Приход "русского мира" на украинские земли всегда характеризуется с разрушением, запустением и грязью. Так и Крым, который под контролем Украины был туристической жемчужиной, после начала российской оккупации постепенно приобретает характерный заброшенный вид.

Внимание на это обратил пользователь сети Стефаний Стефанко, который в своем профиле в Tik Tok показывает то, как постепенно разрушаются некогда популярные места Крыма. Один из его коротких роликов посвящено окрестностям Ялты.

"Слабонервным не смотреть. Как можно за 11 лет всё уничтожить?", — спросил он.

На видео видно, что ограждение набережной обвалилось из-за того, что за ним никто не ухаживал. Об этом свидетельствует хотя бы то, что оно и другие металлические конструкции изрядно побиты ржавчиной. Сам берег тоже не выглядит ухоженным, поскольку галька местами просто насыпана кучами и оставлена на милость моря.

Пользователи сети не стали молчать об увиденном.

Хотя автор не указал точной локации, однако пользователи сети установили, что это пляж в Отрадном к востоку от Ялты.

Как сообщалось ранее, от российской оккупации страдают и другие украинские города. Например, Кирилловка несколько лет назад была очень популярным курортом, а сейчас она лишь тень самой себя.