79-летний Трамп раскрыл самый интимный подарок от Мелании

Первая леди не поздравила мужа публично, но сделала это наедине

Президент США Дональд Трамп поделился подробностями подарка, который получил от супруги Мелании на один из своих дней рождения во время первого президентского срока.

По словам американского лидера, самым приятным презентом для него стали "множество теплых поцелуев" от первой леди.

Как передает irishstar, во время интервью телеканалу Fox News журналист Стив Дуси поинтересовался у Трампа, какие подарки он получил на день рождения в 2018 году, когда ему исполнилось 72 года. В ответ президент заявил, что получил "много теплых поцелуев". Когда ведущий уточнил, от кого именно, Трамп ответил: "От моей прекрасной жены".

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Примечательно, что эти слова прозвучали на фоне слухов о напряженности в отношениях супругов. В тот год Мелания Трамп публично не поздравила мужа с днем рождения, а также несколько недель не появлялась на публике, что вызвало активное обсуждение в американских СМИ.

Стоит отметить, что в субботу, 14 июня, президенту США исполнится 80 лет. Многие американцы беспокоятся о психическом состоянии Трампа, а недавно авторитетный врач Вин Гупта заявил, что поведение лидера Белого дома является "ненормальным".