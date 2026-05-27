Грех или суеверие: что будет, если устроить уборку на Троицу

Бог смотрит не на включенную стиральную машину, а на сердце человека, говорит священник

В праздник Троицы, который в этом году отмечается 31 мая, не стоит убирать или делать другую домашнюю работу. Но дело не в том, что за это якобы "накажет Бог".

О том, можно ли убирать на Троицу, если "гости на пороге" и наказывает ли Бог за работу в воскресенье и праздники, "Телеграфу" рассказал священник ПЦУ, военный капеллан ВСУ отец Тарас Видюк. Он объяснил, что смысл праздника не в страхе перед домашней работой, а в том, чтобы человек посвятил этот день Богу, молитве, отдыху души и общению с близкими.

"Поэтому, если есть возможность, домашние дела лучше сделать накануне, чтобы в сам день праздника не превращать его в обычный рабочий день. Это вопрос уважения к празднику и духовному приоритету, а не магического запрета. Но в случае необходимости — пришли гости, что-то разлилось, нужно убрать, постирать детские вещи или сделать другое необходимое дело — в этом нет греха. Бог не наказывает человека за помытый пол или постиранную рубашку", — объяснил отец Тарас.

Отец Тарас Видюк

Проблема возникает, если человек полностью игнорирует праздник, говорит священник. Это проявляется в том, что он не молится, не находит времени для Бога, а весь день проводит только в работе и будничных хлопотах.

"Христианство — это не о страхе перед бытом, а о правильном месте Бога в жизни человека. Ибо Господь смотрит не на включенную стиральную машину, а на сердце человека, его веру, любовь и отношение к святыне", — резюмировал капеллан.

Троица — что именно отмечают в этот день

Праздник Троицы символизирует единство единого Бога в трех ипостасях: Бога Отца, Бога Сына (Иисуса Христа) и Бога Святого Духа. Именно в этот день произошло схождение Святого Духа на апостолов.

Это свершило пророчество Христа о том, что Он пошлет им Утешителя, который наставит их на всякую истину. После этого апостолы получили дар говорить на разных языках и нести в мир слово Божие.

Напомним, священник Тарас Видюк также рассказал "Телеграфу", что делать с освященными ветвями, травами, цветами после Троицы. Многие не знают, как поступить, чтобы не совершить греха.