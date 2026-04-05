Пенсионеры могут заработать значительную прибавку: в Харькове предлагают работу любителям собак

Работодатель гарантирует стабильную зарплату и полный соцпакет

В Харькове коммунальное предприятие "Центр обращения с животными" предлагает работу пенсионерам с месячной зарплатой 11 230 гривен. Организации требуется рабочий по уходу за животными.

Среди преимуществ отмечено, что работникам предоставляется бронирование от мобилизации. Объявление размещено на одном из популярных сайтов поиска работы.

От кандидатов ожидается ответственность, дисциплинированность, доброжелательность, стрессоустойчивость, физическая выносливость. Среди требований желанный опыт работы, любовь к животным, отсутствие страха собакам. Категорическим требованием является отсутствие алко- и наркозависимостей.

"Приглашаем рабочего по уходу за животными. Предоставляем бронирование", — говорится в сообщении.

Вакансия рабочего по уходу за животными в Харькове

Работодатель предлагает полную занятость. Также отмечается, что организация предпочтет ветеранов, однако, готова и взять студента или человека с инвалидностью. Для этой работы не требуется ни опыта, ни специального образования. Кандидаты могут рассчитывать на:

комфортные условия труда:

официальное трудоустройство с первого дня работы;

стабильную заработную плату 2 раза в месяц;

полный соцпакет;

режим работы с 9:00 до 17:30 пять раз в неделю, два выходных по графику;

Бронирование.

В обязанности входит уход за собаками, уборка в клетках и вольерах с животными, уборка прилегающей территории, кормление животных, выполнение поручений начальника отдела.

