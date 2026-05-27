Тайна скидок в "АТБ": кто решает, что будет дешевле и какие бывают акции

В сети есть временные предложения и постоянные

В супермаркетах "АТБ" регулярно проходят различные акции, во время которых многие товары можно купить по скидке. За то, с какого продукта и когда "срежут" ценник, отвечает специальный отдел.

Об этом в комментарии изданию Gazeta.ua рассказали представители компании. По их словам, выборкой товаров для акционных предложений занимается служба закупок и её категорийные менеджеры.

Какие бывают акции в "АТБ"

В сети постоянно действуют различные выгодные предложения:

Часть из них временные, например, как розыгрыш геймерский девайсов в коллаборации с Monster Energy (за покупку энергетиков в магазинах сети).

Акция в АТБ

А часть — постоянные, например, "Акция Экономия" (обновляется каждые 7 дней и предлагает скидки на десятки товаров), "Акция 7 дней" (на товары для быта), "Эксклюзивная скидка с картой "АТБ", и так далее.

Скидки в АТБ

Почему продукты продают со скидкой?

Некоторые считают, что все скидки ставят только на товары, у которых подходят к концу сроки годности. Но чаще всего такое мнение является ошибочным. На самом деле для акций есть целый ряд других причин:

Освобождение полок для новых поставок.

Скидки привлекают покупателей

(некоторые могут купить больше, чем планировали, или попробовать новые продукты) Сезонные распродажи. В конце сезона продукты и товары, которые менее популярны, снижают в цене, чтобы продать быстрее.

