Что делать с яйцами после Пасхи? Это блюдо превратит остатки в деликатес

Остатки продуктов после Пасхи еще никогда не были столь вкусными

Многие привыкли запекать мясо целым куском или готовить котлеты, но из него можно приготовить вкусный рулет с вареными яйцами. Такое блюдо выглядит аппетитно в разрезе и одинаково вкусное как в горячем, так и в холодном виде. Готовится мясной рулет с яйцом очень просто. Благодаря простым специям мясо получается ароматным и сочным, а яйца делают его еще более питательным.

Рецептом разделились на странице chef_kvita_dek в Threads. Он особенно пригодится после Пасхи, когда остается много вареных яиц.

Как приготовить мясной рулет с яйцом

Ингредиенты:

свиная корейка — 600-800 г

вареные яйца — 3-4 шт.

соль — по вкусу

черный перец — по вкусу

чеснок — 2-3 зубчика

паприка – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Свинную корейку нарежьте на кусочки толщиной примерно 1 см. Каждый кусочек хорошо отбейте кухонным молотком.

2. Посолите, поперчите и добавьте измельченный чеснок. Равномерно распределите специи по мясу.

3. Выложите вареные яйца на подготовленное мясо и плотно заверните в рулет. Зафиксируйте рулет кулинарной нитью, чтобы он держал форму во время приготовления.

Заверните вареные яйца в мясо

4. Опустите рулет в кипящую воду, добавьте соль и специи по вкусу и варите около 15 минут.

Отварите рулет

5. В конце варки добавьте паприку для аромата и цвета.

6. Достаньте рулет, дайте ему полностью охладиться, после чего снимите нить.

7. Нарежьте рулет порционными кусочками и подавайте к столу.

Храните рулет в закрытом контейнере, чтобы мясо не обветривалось. Этот рулет можно подавать в качестве закуски или использовать для приготовления бутербродов.