Что делать с яйцами после Пасхи? Это блюдо превратит остатки в деликатес
Остатки продуктов после Пасхи еще никогда не были столь вкусными
Многие привыкли запекать мясо целым куском или готовить котлеты, но из него можно приготовить вкусный рулет с вареными яйцами. Такое блюдо выглядит аппетитно в разрезе и одинаково вкусное как в горячем, так и в холодном виде. Готовится мясной рулет с яйцом очень просто. Благодаря простым специям мясо получается ароматным и сочным, а яйца делают его еще более питательным.
Рецептом разделились на странице chef_kvita_dek в Threads. Он особенно пригодится после Пасхи, когда остается много вареных яиц.
Как приготовить мясной рулет с яйцом
Ингредиенты:
- свиная корейка — 600-800 г
- вареные яйца — 3-4 шт.
- соль — по вкусу
- черный перец — по вкусу
- чеснок — 2-3 зубчика
- паприка – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Свинную корейку нарежьте на кусочки толщиной примерно 1 см. Каждый кусочек хорошо отбейте кухонным молотком.
2. Посолите, поперчите и добавьте измельченный чеснок. Равномерно распределите специи по мясу.
3. Выложите вареные яйца на подготовленное мясо и плотно заверните в рулет. Зафиксируйте рулет кулинарной нитью, чтобы он держал форму во время приготовления.
4. Опустите рулет в кипящую воду, добавьте соль и специи по вкусу и варите около 15 минут.
5. В конце варки добавьте паприку для аромата и цвета.
6. Достаньте рулет, дайте ему полностью охладиться, после чего снимите нить.
7. Нарежьте рулет порционными кусочками и подавайте к столу.
Храните рулет в закрытом контейнере, чтобы мясо не обветривалось. Этот рулет можно подавать в качестве закуски или использовать для приготовления бутербродов.