Как долго можно хранить вареные яйца и как понять, что они испортились

Запах все выдает

Вареные яйца часто готовят заранее, чтобы иметь под рукой быстрый перекус или ингредиент для приготовления салатов. Несмотря на свою практичность, хранение вареных яиц требует внимания. Важно понимать, сколько времени вареные яйца остаются безопасными и как вовремя заметить признаки порчи.

Неправильное хранение вареных яиц может привести к отравлению. Сколько времени сваренные яйца остаются свежими, как правильно их хранить и как понять, что они уже испортились, рассказало издание Southern living.

Сколько могут храниться вареные яйца

После приготовления яйца можно хранить в холодильнике до семи дней. Скорлупа работает как естественная защита: она помогает удерживать влагу внутри, не дает впитывать посторонние запахи и снижает риск попадания бактерий. Если же яйца уже очищены, их лучше использовать гораздо быстрее – ориентировочно в течение одного-двух дней.

Как правильно хранить вареные яйца

Чтобы вареные яйца подольше оставались свежими, их нужно хорошо охладить. Оптимально сделать это в течение двух часов после варки, но не ставить горячими прямо в холодильник. Лучше всего хранить их в закрытом контейнере на средней полке, где держится температура около +4 °C. Очищенные яйца можно дополнительно защитить от пересыхания, положив рядом слегка влажное бумажное полотенце. А вот хранить яйца в полиэтиленовых пакетах нежелательно, так как там быстро скапливается лишняя влага.

Как понять, что яйцо испортилось

Первый признак испорченного яйца – резкий или сернистый запах. Также нужно выбросить яйцо, если белок стал скользким или желток слишком сухой.

Иногда на желтке появляется зеленоватый ободок – это естественная реакция и не опасна, но любые подозрительные пятна или изменение внешнего вида сигнализируют, что продукт лучше не употреблять.

