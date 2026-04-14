Работу мечты предлагают пенсионерам в Украине: будет свободный день и бесплатные развлечения

Время работы — с 20:00 до 1:00

Во Львове ищут уборщицу в аквапарк "Пляж", готовы взять пенсионера. Кроме немалой прибавки к пенсии, работодатель предлагает бонусную карту на 3 тысячи гривен на пользование аквапарком.

Объявление, что спортивно-развлекательный комплекс аквапарк "Пляж" приглашает работника на уборку размещено на одном из популярных сайтов по поиску работы и работников. Заработная плата — 14 тысяч гривен, плюс бонусная карта на услуги аквапарка.

Работа занимает пять часов, весь день свободен, так как работать нужно с 20:00 до 1:00. В неделю — пять рабочих дней. Это может стать неплохим вариантом для пенсионеров, у которых есть здоровье и энергия.

Работодатель гарантирует выплату заработной платы дважды в месяц, официальное трудоустройство, оплачиваемые отпуска и больничные. Предпочтение отдается лицам, проживающим рядом. Спорткомплекс находится на улице Княгини Ольги, 114.

