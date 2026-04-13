Несложно, полезно, еще и платят: в Днепре предлагают интересную работу для пенсионеров
Наличие профильного образования необязательно
В Украине пенсионерам предлагают немало интересных вакансий с хорошей заработной платой. Так, например, в Днепре ищут младшую медсестру.
Об этом говорится в объявлении на сайте Work.ua. Отмечается, что работника ищет Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности Минздрава Украины.
Младшей медсестре предлагают зарплату в 10 тысяч гривен и комфортный график работы. Работодатель готов взять пенсионера, человека с инвалидностью или ветерана.
В обязанности входит:
- Обеспечение комфортных условий для пациентов.
- Проведение санитарно-гигиенических процедур в больничных палатах и других медицинских помещениях.
- Обеспечение чистоты и порядка в больничных палатах, реабилитационных отделениях и в других медицинских помещениях.
- Сбор и вывоз медицинского и бытового мусора.
- Соблюдение требований санитарных норм и правил сохранности.
Основным требованием к кандидатам есть возраст от 18 лет, ответственность и коммуникабельность. Наличие медицинского образования необязательно. Относительно графика работы и количества смен в месяц информации нет.
Заметим, что эта работа может стать достаточно хорошим дополнением к пенсии, а также полезной. Ведь работник будет иметь доступ в медицинское учреждение.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве пенсионерам предлагают работу с хорошей зарплатой.