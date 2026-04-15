Сверхнормативный стаж, а зарплата 20 тысяч: какую пенсию получит украинец, работавший с 18 лет

Пенсия при 20 тысячах зарплаты и 42 годах стажа составит менее 10 тысяч

Даже при зарплате в 20 тысяч гривен и стаже более 33 лет, размер пенсии в Украине может оказаться относительно небольшим. В некоторых случаях выплаты составят чуть более 9 тысяч гривен в месяц.

По расчетам пенсионного калькулятора, мужчина, который в 2026 году будет выходить на пенсию в 60 лет, имеет 42 года стажа, то есть трудоустроился в 18 лет и в течение этого времени получал около 20 тысяч гривен ежемесячно, может рассчитывать примерно на 9415 гривен пенсии.

Пенсия в 60 лет при 42 годах стажа и зарплате 20 тысяч гривен. Фото: скриншот с пенсионного калькулятора

Важно отметить, что данный расчет приведен на общих условиях — без учета дополнительных льгот или статусов, таких как ветеран войны, ребенок войны, почетный донор или другие категории, которые могут повлиять на размер выплат. Кроме того, фактическая сумма пенсии может отличаться при оформлении, поскольку приведенные показатели являются ориентировочными.

Какая необходима норма страхового стажа для выхода на пенсию в Украине в 2026 году

В Пенсионном фонде также напоминают, что требования к страховому стажу постепенно растут. До 2028 года ежегодно необходимый стаж для ухода на пенсию в 60 лет будет увеличиваться еще на один год. Уже в 2026 году для этого нужно иметь не менее 33 лет стажа, для выхода в 63 года – от 23 лет, а в 65 лет – от 15 лет.

Если человек в 60 лет не имеет необходимого стажа, он сможет оформить пенсию позже — после достижения 63 или 65 лет и выполнения соответствующих требований. При этом даже при наличии достаточного стажа ранее пенсионный возраст остается ключевым условием для получения выплат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как оформить пенсию в Украине. Об этом объяснили в Пенсионном фонде.