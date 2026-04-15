Понаднормовий стаж, а зарплата 20 тисяч: яку пенсію отримає українець, що працював з 18 років

Пенсія при 20 тисячах зарплати та 42 роках стажу складе менше ніж 10 тисяч

Навіть при зарплаті 20 тисяч гривень і понад стажу в 33 роки, розмір пенсії в Україні може бути відносно невисоким. У певних випадках виплати будуть становити трохи понад 9 тисяч гривень на місяць.

За розрахунками пенсійного калькулятора, чоловік, який у 2026 році виходитиме на пенсію у 60 років, має 42 роки стажу, тобто працевлаштувався у 18 років, та протягом цього часу отримував близько 20 тисяч гривень щомісяця, може розраховувати приблизно на 9415 гривень пенсії.

Пенсія у 60 років при 42 роках стажу та зарплаті 20 тисяч гривень. Фото: скріншот з пенсійного калькулятора

Важливо, що цей розрахунок наведено на загальних умовах — без урахування додаткових пільг або статусів, таких як ветеран війни, дитина війни, почесний донор чи інші категорії, які можуть впливати на розмір виплат. Крім того, фактична сума пенсії може відрізнятися під час оформлення, адже наведені показники є орієнтовними.

Яка необхідна норма страхового стажу для виходу на пенсію в Україні у 2026 році

У Пенсійному фонді також нагадують, що вимоги до страхового стажу поступово зростають. До 2028 року щороку необхідний стаж для виходу на пенсію у 60 років збільшуватиметься ще на один рік. Уже в 2026 році для цього потрібно мати щонайменше 33 роки стажу, для виходу у 63 роки — від 23 років, а у 65 років — від 15 років.

Якщо ж людина у 60 років не має необхідного стажу, вона зможе оформити пенсію пізніше — після досягнення 63 або 65 років і виконання відповідних вимог. Водночас навіть за наявності достатнього стажу раніше, пенсійний вік залишається ключовою умовою для отримання виплат.

