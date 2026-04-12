Что посадить в апреле: 5 цветов, которые не боятся засухи и сорняков

Поможем разобраться, какие цветы лучше выбрать для неприхотливого сада

Красивый двор, полный ярких цветов и великолепной зелени, — это одно. А вот ухаживать за ним — совсем другое. И можно максимально облегчить задачу по уходу за садом, отдав предпочтение неприхотливым многолетникам, и у нас есть для вас несколько вариантов, которые можно высаживать уже в апреле.

1. Лилейники

Если вам нужна яркая цветовая гамма, не ищите ничего лучше, чем лилейник (Hemerocallis). Их не зря называют "лилиями для ленивых". Эти неприхотливые многолетние растения можно высаживать уже в апреле, и листва появится в течение первых нескольких недель после посадки. Через шесть-восемь недель появятся огненно-розовые, красные и желтые цветы. Растут на любом грунте, легко размножаются, не болеют, не требуют выкопки на зиму, широкая цветовая гамма — вам обязательно понравятся эти цветы.

Лилейники легко выдерживают жару и дождь

2. Хосты

Хосты — это пышные, быстрорастущие многолетники, обладающие удивительной способностью увеличиваться в размерах втрое за один год. Они также известны своей неприхотливостью, что делает их отличным вариантом для новичков или тех, кто просто не хочет возиться с уходом (при этом наслаждаясь обильным цветением). И, как и другие многолетники в этом списке, их можно сажать уже в апреле.

Главное помнить, что хоста — царица тени и полутени, и не забывать ее поливать вовремя.

3. Рудбекия

Желтая ромашка с карим глазком — эта красавица рудбекия, которая легко покоряет любые пространства, терпит засуху и тень, превращая обычный двор в праздник красок.

Этот неприхотливый многолетник начинает бурно цвести ранней весной. Более того, его жизнерадостные цветы продолжают цвести до самой осени. После укоренения рудбекия требует минимального ухода. Следует отметить, что это многолетнее растение технически живет всего несколько лет, но известно своей способностью к обильному самосеву и постоянному размножению новыми растениями.

Рудбекия может расти как бурьян - но красивый

4. Ирисы

Ирисы — гордые красавцы. Весной и летом они демонстрируют великолепные цветы, самой разной цветовой гаммы, а потом декорируют сад своими пышными зелеными "перьями". Легкие в уходе, эти цветы прекрасно растут в засушливых условиях, на не слишком плодородной почве. Главное, иногда поливайте и любуйтесь его красотой.

Ирис Чарльстон — великолепный сорт, заметный издалека

5. Пионы

Если царицей цветов давно признаётся роза, то цветочным королем должен по праву стать пион. Наиболее малоуходным вариантом станут травянистые пионы, верхняя часть которых на зиму отмирает как обычная трава, зато весной и летом этот куст будет радовать вас превосходными цветами и шикарной пушистой зеленью.

Пионы - украшение любого сада

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие 6 растений быстро создадут вам красивую розовую клумбу в саду.