В "Форе" продали сырого цыплёнка табака: как отреагировал магазин (фото)

Это цыпленок в "Форе" стоил недешево

В социальной сети "Threads" появилась публикация украинца, который пожаловался на качество цыплята табака, приобретенного в одном из магазинов сети "Фора", расположенном в ТЦ Cherry Mall в Киевской области.

Мужчина опубликовал фото блюда, на котором, по его словам, ясно видно, что мясо внутри осталось сыроватым и непригодным к потреблению. На фото видно, что цена на товар – 271,86 грн за килограмм.

После обнаружения проблемы покупатель обратился в службу поддержки магазина. В обращении он также эмоционально поднял вопрос компенсации расходов на дорогу, в частности бензина.

В ответ служба поддержки сообщила, что информация передана ответственному подразделению для проверки партии товара, условий хранения и соблюдения стандартов качества. Также покупателю сообщили о компенсации в размере 5000 бонусных баллов (эквивалент 50 грн кэшбека), которыми можно воспользоваться позже.

Отдельно в компании подчеркнули, что вопрос возврата средств должен решаться непосредственно в магазине, где была совершена покупка.

В комментариях к сообщению пользователь отметил, что по стандартной процедуре возврата возмещаются только средства за товар ненадлежащего качества, в то время как транспортные расходы не компенсируются.

