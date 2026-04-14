Акционный товар с подвохом: сырники в "АТБ" удивили покупателей своим составом (фото)

Несмотря на выгодную цену, этот продукт вводит покупателей в заблуждение из-за несоответствий между информацией на лицевой и оборотной стороне упаковки

В "АТБ" появилось акционное предложение на замороженные сырники со скидкой почти 40%. Однако вокруг этого продукта уже разгорелась дискуссия среди покупателей — часть из них обращает внимание не на цену, а на то, что именно скрыто в составе и как это указано на упаковке.

Известная сеть супермаркетов продает замороженные сырники "Valesto" весом 280 грамм со скидкой в -40% — цена упала с 109,90 до 65,90 гривны. Акция должна завершиться уже 14 апреля, как узнал "Телеграф".

Сырники "Valesto" со скидкой в "АТБ". Фото: скриншот из магазина

Впрочем, вокруг этого товара в сети развернулась дискуссия. Один из пользователей соцсети "Threads" под ником "instasigol" обратил внимание на особенность маркировки: на лицевой стороне упаковки состав представлен в виде "привлекательного" перечня ингредиентов, однако полный состав вызывает вопросы, ведь среди компонентов появляются дополнительные позиции, в частности кисломолочная основа.

В комментариях другие покупатели также выразили скептицизм, отметив, что бренд "Valesto" уже не впервые использует подобные маркетинговые приемы. Часть пользователей считает, что производитель подает информацию таким образом, чтобы акцентировать внимание на "выгодных" ингредиентах на лицевой стороне упаковки, не всегда сразу раскрывая полный состав.

Некоторые потребители отмечают, что подобный подход напоминает маркетинг косметики, где ключевые компоненты выделяют отдельно, хотя полный состав значительно шире. В случае пищевых продуктов это может создавать ложное впечатление о "простом и натуральном" составе.

Что пишут в комментариях под постом об обмане состава сырников в "АТБ". Фото: скриншот из соцсети

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где дешевле купить куриное филе и сэкономить до 85 гривен на килограмме.