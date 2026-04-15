У "Форі" продали сире курча табака: як відреагував магазин (фото)
Це курча у "Форі" коштувало недешево
У соціальній мережі "Threads" з’явилася публікація українця, який поскаржився на якість курчати табаку, придбаного в одному з магазинів мережі "Фора", розташованому в ТЦ Cherry Mall у Київській області.
Чоловік опублікував фото страви, на якому, за його словами, чітко видно, що м’ясо всередині залишилося сируватим і непридатним до споживання. На фото видно, що ціна на товар — 271,86 грн за кілограм.
Після виявлення проблеми покупець звернувся до служби підтримки магазину. У зверненні він також емоційно порушив питання компенсації витрат на дорогу, зокрема бензину.
У відповідь служба підтримки повідомила, що інформацію передано відповідальному підрозділу для перевірки партії товару, умов зберігання та дотримання стандартів якості. Також покупцю повідомили про компенсацію у вигляді 5000 бонусних балів (еквівалент 50 грн кешбеку), якими можна скористатися згодом.
Окремо в компанії наголосили, що питання повернення коштів має вирішуватися безпосередньо в магазині, де було здійснено покупку.
У коментарях до допису користувач зазначив, що за стандартною процедурою повернення відшкодовуються лише кошти за товар неналежної якості, тоді як транспортні витрати не компенсуються.
